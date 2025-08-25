Wie viel Bargeld kann man in Spanien auf der Straße mitführen? Es gibt eine Höchstgrenze

Susana Zamora Madrid Montag, 25. August 2025 Teilen

Obwohl das Bezahlen mit Karte für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zur Norm geworden ist, gibt es immer noch viele, die lieber Bargeld mit sich führen. Laut der von der Beratungsfirma GAD3 veröffentlichten Umfrage über die Zugänglichkeit und den Verbleib von Bargeld gibt nur ein Drittel der Spanier an, Bargeld als häufigstes Zahlungsmittel zu verwenden. Ein deutlicher Rückgang, der sich «seit 2014 fortsetzt», als noch fast 80 Prozent der Befragten Bargeld als meistgenutztes Mittel wählten. Allerdings ist Bargeld bei den über 64-Jährigen und den 18- bis 24-Jährigen immer noch das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel.

Die meisten Passanten wissen jedoch nicht, wie viel Bargeld auf der Straße legal mitgeführt werden darf. Diese Zahl ist im Gesetz 10/2010 festgelegt, das erlassen wurde, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. In dieser Verordnung wird der Höchstbetrag in Spanien auf 100.000 Euro festgelegt. Bei der Ein- und Ausreise ist außerdem zu beachten, dass die Grenze bei 10.000 Euro liegt.

Und es gibt noch mehr zu berücksichtigen. Ab dem 11. Juli 2021 können Transaktionen mit einem Betrag von 1.000 Euro oder mehr (oder dem Gegenwert in ausländischer Währung) nicht mehr bar bezahlt werden, wenn eine der Parteien in ihrer Eigenschaft als Unternehmer oder Freiberufler handelt. Dieser Betrag erhöht sich auf 10.000 Euro, wenn es sich bei dem Zahlenden um eine natürliche Person handelt, die nachweisen kann, dass sie ihren steuerlichen Wohnsitz nicht in Spanien hat und nicht in ihrer Eigenschaft als Gewerbetreibender oder Freiberufler handelt. Der Grundgedanke ist, dass das verwendete Mittel die Identifizierung der Transaktion ermöglichen muss, entweder durch eine Banküberweisung oder eine Zahlung per Kreditkarte.

Die Beschränkung gilt für die gesamte Transaktion. Mit anderen Worten: Wenn die gesamte Rechnung den Höchstbetrag übersteigt, kann nichts in bar bezahlt werden, auch wenn die Zahlung gestückelt wird. Beträgt der Gesamtbetrag beispielsweise 1.500 Euro, können nicht 500 Euro in bar und den Rest auf andere Weise bezahlt werden, da der Gesamtbetrag der Transaktion den Ausschlag gibt. «Diese Einschränkung gilt natürlich nicht für Zahlungen und Eingänge bei Kreditinstituten, Zahlungsinstituten und Bargeldumtauschgeschäften, die in öffentlich zugänglichen Wechselstuben getätigt werden», so die zuständige Aufsichtsbehörde.

Das Gesetz stellt sicher, dass sich bei Verstößen sowohl derjenige, der den Betrag in bar auszahlt, als auch derjenige, der ihn erhält, strafbar machen und gesamtschuldnerisch für die zu verhängende Strafe haften, die 25 Prozent des in bar ausgezahlten Betrags für die Transaktion beträgt.

Wenn eine der Parteien innerhalb von drei Monaten nach der Zahlung die Transaktion, den Betrag und die Identität der anderen Partei den Steuerbehörden meldet, wird die meldende Partei von der Haftung befreit. Wenn beispielsweise ein Kunde einem Unternehmer einen Betrag von mehr als 1.000 Euro zahlt und der beschließt, die unrechtmäßige Transaktion zu melden, werden die Steuerbehörden nur die Geldstrafe vom Käufer verlangen. Die Person, die das Geld erhalten hat (in diesem Fall der Unternehmer), ist von der Haftung befreit.

Die Banco de España verweist darauf, dass auch Inhaberschecks und alle anderen Zahlungsmittel, bei denen die Beteiligten nicht identifiziert werden, als Bargeld gelten. «Es ist ratsam, die Zahlungsbelege der Transaktionen, die die festgelegten Grenzen überschreiten, für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum der Transaktion aufzubewahren, damit nachgewiesen werden kann, wie die Zahlung erfolgt ist», heißt es.