Alcaraz besiegt Rinderknech, das rote Tuch der Spanier

«Ich habe es ihm schon einmal schwer gemacht», warnte Arthur Rinderknech, ein guter Aufschläger, der sich dieses Jahr mit seinem Sieg gegen Alexander Zverev in Wimbledon einen Namen gemacht hat. Woran er erinnern wollte: Vor zwei Jahren war er nahe dran, Carlos Alcaraz in Queen's auszuschalten. Beim Stand von 4:4 im dritten Satz hatte er auf dem für sein Spiel gefährlichsten Belag einen Breakball. Aber Alcaraz wehrte ihn ab, gewann das Match und wurde innerhalb von vier Wochen zum Sieger von Queen's und Wimbledon gekürt.

Rinderknech, der zuvor Roberto Carballés und Alejandro Davidovich besiegte, zeigte denn auch dieses Mal, dass er Alcaraz in Bedrängnis bringen kann. Allerdings nur für einen ersten Satz. Dann machte sich der Murcianer auf seinen Weg ins Viertelfinale des US Open (7-6 (3), 6-3, 6-4).

Der Spanier blieb bei diesem Turnier ohne Satzverlust und qualifizierte sich zum vierten Mal in seiner Karriere für das Viertelfinale. Dies gelang ihm bei seinem Debüt 2021, 2022, als er den Titel gewann, und 2023, als er im Halbfinale an Daniil Medvedev scheiterte.

Alcaraz steht nun unter den besten Acht des Turniers, und das in einer Situation, die es in seiner Karriere noch nie gegeben hat. Noch nie hatte er die ersten vier Spiele eines Grand-Slam-Turniers ohne Satzverlust gewonnen. Er scheint unantastbar, unbezwingbar, ist mit einer Autorität und Entschlossenheit angereist, wie man sie selten zuvor bei einem Tennisspieler aus Murcia gesehen hat. Kein Zweifel, er will wiedergutmachen, was vor zwei Monaten in London geschah, als er den Meistertitel an Jannik Sinner verlor. Jetzt will er derjenige sein, der dem Italiener die Trophäe entreißt.

Rinderknech war mit seiner etwas anarchischen Art und seinem starken Aufschlag - er gewann 80 Prozent der ersten Aufschläge - eine Gefahr, aber Alcaraz bezwang ihn in einem engen ersten Satz, dem bisher kompliziertesten des Turniers. Der Franzose ließ keinen einzigen Breakball gegen ihn zu und ging mit dem ersten Mini-Break im Tiebreak in Führung. Doch beim Stand von 1:2 und Aufschlag Rinderknech drehte Alcaraz den Satz in ein 6:1 und damit in einen Satzgewinn.

Der Spieler aus El Palmar hat seine erste große Probe bestanden. Es ist nie eine gute Idee, in einen Tie-Break mit Rinderknech zu gehen, der jedoch im wichtigsten Moment die Nerven verlor. So auch bei seinen ersten beiden Breakbällen am Ende des zweiten Satzes. Beim Stand von 4:2 vergab der Franzose zwei Chancen, um wieder ins Spiel zu kommen, und im nächsten Spiel versuchte er, Alcaraz bei eigenem Aufschlag zu breaken. Es klappte nicht. Ein Comeback sollte nicht gelingen.

Zehnter Sieg in Folge

Im dritten Satz wartete Alcaraz auf seine Chance und holte sich seinen zehnten Sieg in Folge seit Cincinnati. Er bewies sich als einer der besten Aufschlagspieler und gab in dem zweieinviertel Stunden dauernden Match nur neun Punkte bei seinem ersten und acht bei dem zweiten Aufschlag ab.

Alcaraz wird am Dienstag auf Jiri Lehecka treffen, der Adrian Mannarino mit 7:6 (4), 6:4, 2:6, 6:2 besiegte. Der Tscheche ist in seiner Karriere bereits dreimal auf den Spanier getroffen. Er verlor in Queen's 2023 und 2025 und gewann Anfang dieses Jahres in Doha. Es ist das zweite Viertelfinale für den Tschechen, der bereits bei den Australian Open 2023 diese Runde erreichte.