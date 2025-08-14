Alcaraz und Davidovich beim Davis Cup gegen Dänemark in Marbella dabei

PEDRO LUIS ALONSO MÁLAGA. Donnerstag, 14. August 2025 Teilen

Wie von der International Tennis Federation (ITF) vorgeschrieben, gab Ferrer gut einen Monat vor Beginn der zweiten Qualifikationsrunde für das Finalturnier in Bologna seine Auswahl bekannt: Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez und Doppel-Spezialist Marcel Granollers stehen fest.

Der fünfte Platz könnte an Jaume Munar, Roberto Bautista oder das Nachwuchstalent Martín Landaluce gehen. Olympiasieger im Doppel Marc López stößt als Teil des Trainerteams dazu.

SPANIEN-DÄNEMARK Spanisches Team Carlos Alcaraz (2. ATP Ranking), Alejandro Davidovich (18.), Pedro Martínez (66.) und Marcel Granollers (9. Doppel).

Dänisches Team (mit Vorbehalt) Holger Rune (7.), Elmer Moller (111.) und August Holmgren (187.).

Die Partie in Marbella findet direkt nach den US Open statt – was je nach Belastung einzelner Spieler, insbesondere Alcaraz und Davidovich, kurzfristige Änderungen nötig machen könnte.

Gespielt wird im klassischen Davis-Cup-Format über fünf Matches: zwei Einzel am Samstag, am Sonntag ein Doppel und gegebenenfalls zwei weitere Einzel, jeweils über drei Gewinnsätze. Erstmals seit drei Jahren tritt Spanien wieder auf Sand an – zuletzt ebenfalls in Marbella, damals gegen Rumänien.

Dänemark reist mit einem starken Team an: Neben Rune gilt der 111. der Welt, Elmer Møller, als gefährlicher Sandplatzspieler. Komplettiert wird das Aufgebot durch August Holmgren (Weltranglistenplatz 187), der in Wimbledon als Qualifikant überraschend das Achtelfinale erreichte.

Tickets für das Duell, das live bei Teledeporte übertragen wird, sind ausschließlich über die Website des spanischen Tennisverbands (RFET) erhältlich.