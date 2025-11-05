Atlético Madrid kämpft gegen belgischen Tabellenführer

Ignacio Tylko Madrid Mittwoch, 5. November 2025 Teilen

Atlético musste gegen die körperlich starke Union Saint-Gilloise mehr einstecken als erwartet, um seine Stärke im Metropolitano zu bestätigen, den zweiten Sieg in dieser Champions-League-Gruppenphase einzufahren und die letzte Auswärtsniederlage gegen das starke Arsenal zu korrigieren. Nach einem enttäuschenden Start erkannte die Mannschaft von Simeone, dass es keinen Sinn hat, mit Halbgas zu spielen, um den belgischen Tabellenführer loszuwerden.

Cholos Armee brauchte einen bemerkenswerten Pablo Barrios, den unermüdlichen und immer entschlosseneren Giuliano und die Durchschlagskraft von Julián Álvarez, um in einer Phase, in der sie am schlechtesten drauf waren, in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Rot-Weißen und schienen nach dem Treffer von Gallagher den Sieg unter Dach und Fach zu haben, doch Sykes sorgte mit seinem Treffer nach einem strategischen Schachzug dafür, dass es bis zum späten Tor von Marcos Llorente ungewiss blieb. Atlético feierte den 3:1-Sieg, der nichts mit der Niederlage zu tun hatte, von der viele angenommen hatten, dass sie im Falle eines Punktgleichstands favorisiert sein würden.

Ein kniffliger Gegner, der sein Land vor dem Krieg beherrschte, der vor einem Jahrzehnt in der vierten Liga spielte und aus gutem Grund in Belgien, einem Land mit großer Fußballtradition, führend ist. Das Team, das der Investmentgruppe Brighton gehört und von dem jungen David Hubert, einem 37-jährigen Trainer, geleitet wird, ist ein mutiges und sehr körperbetontes Team, in dem der Ecuadorianer Kevin Rodriguez für Furore sorgt. Am ersten Spieltag konnte man den PSV in Eindhoven schlagen, musste sich dann aber zu Hause gegen Newcastle und Inter geschlagen geben und zeigte sich überraschend offensiv.

Cholo ließ Llorente nach 32 Einsätzen in Folge und Giménez aussetzen, obwohl er nach der frühen Verletzung von Le Normand auf den Uruguayer zurückgreifen musste. Diesmal verzichtete er auf Sorloth in der Startaufstellung und setzte Griezmann als Juliáns Partner im Angriff ein. Die Überraschungen waren die Anwesenheit von Nahuel Molina in der Elf und auch von Barrios, der seine muskulären Beschwerden in Rekordzeit überwunden hatte.

Vielleicht wegen der Umstellungen oder weil die Unbekanntheit des Gegners zu einer gewissen Entspannung einlud, überraschte Saint-Gilloise von Anfang an. Die Belgier waren entschlossen und sehr offensiv, mit interessanten Offensivspielern wie dem Senegalesen Niang und vor allem dem Ecuadorianer Kevin Rodriguez. Ein Kerl von 1,90m, sehr stark in den Zweikämpfen und sehr schnell. Atlético hat nicht gelitten, aber es ist ihnen nicht gelungen, die Situation zu kontrollieren. Oblak bekam einen Schreck, als Ruggeri einen sehr gefährlichen Pass machte, aber trotz seiner schlechten Kontrolle, löste der Slowene die Situation kühl.

Der erste Warnschuss von Atlético kam erst nach 22 Minuten, ein Schuss von La Araña von der Strafraumgrenze in die Hände des 2,06 m großen Niederländers Sherpen. Bei ihrem ersten ernsthaften Auftritt stach die Heimmannschaft zu. Barrios befreite sich, spielte Giuliano frei, der davonlief, und dann spielte er, wie Messi es ihm in der Albiceleste geraten hat, Julián im Strafraum an. Der Stürmer kontrollierte den Ball gut, als der Ball zu ihm hochkam, aber er machte keinen Fehler bei seinem Abschluss. In der Nachspielzeit hätte Atlético die Führung ausbauen können, doch der Treffer von Griezmann, der Nahuel Molinas Schuss an den Pfosten lenkte, wurde nach einer VAR-Kontrolle wegen Abseits nicht anerkannt.

Die Leistung der Colchoneros nach der Pause war viel besser. Sie waren intensiver, drückten mehr und waren folglich dominanter. Griezmann und Baena, Protagonisten einer schönen Aktion, bei der der Spieler aus Almería einen wunderbaren Pass des Franzosen nicht kontrollieren konnte, kamen mehr ins Spiel und die ganze Mannschaft war dankbar dafür. Giuliano, der den Glauben und die Entschlossenheit besaß, setzte sich mit einem Sprung gegen den Innenverteidiger durch, war aber zu schnell, um zu schießen. Es war ein anderes Spiel, mit dem Drehbuch, das zu Beginn erwartet wurde.

Gelassenheit nur scheinbar

Atlético war Herr des Balls, aber es fehlte ein weiteres Tor zum Sieg, und Simeone wartete nicht lange, um einen Dreifachwechsel vorzunehmen, über den er vielleicht schon zu Hause nachgedacht hatte. Koke, Griezmann und Baena wurden ausgewechselt und Almada, Gallagher und Sorloth, der sofort einen möglichen Elfmeter forderte, kamen ins Spiel. Es war mehr ein Wechsel der Männer als ein Wechsel des Spiels.

Saint-Gilloise hatte die Chance zum Ausgleich, als die Colchoniers zwei Kopfbälle im Strafraum zuließen, bevor der Schuss von Promise David abgewehrt wurde. Sorloth machte alles richtig, nur nicht den Abschluss, aber Gallagher, der gut aussah, vollendete gekonnt. Doch nach einem weiteren Freistoß kam Innenverteidiger Sykes zum Abschluss. Oblak konnte sich erneut nicht durchsetzen und ließ einen Schuss im Sechs-Meter-Raum passieren. Spannung bis zum Schlusspfiff, als Llorente eingewechselt wurde und den dritten Treffer erzielte.