Ausstellung spanischer Kunst in Bulgarien

Der amtierende Europameister und Vizemeister der Nations League setzt seine Bemühungen fort, die Menschen mit Blick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu begeistern. In einem sehr professionellen Spiel, das in der ersten Halbzeit durch Tore von Oyarzabal, Cucurella und Mikel Merino entschieden wurde, setzte sich Spanien gegen eine bulgarische Mannschaft durch, die in der Vergangenheit zumindest fußballerisch schon einmal besser war. Rodri und Carvajal kehrten nach einem Jahr an der Seitenlinie für eine halbe Stunde zurück, Jesús Rodríguez gab sein Debüt, es gab keine weiteren Verletzungen, und «La Familia» wird für das Spiel am Sonntag in der Türkei gut gerüstet sein, ein viel härteres Spiel als das in Sofia im Kampf um den ersten Platz in der Gruppe, der zur direkten Teilnahme an der Weltmeisterschaft berechtigt, bei der Spanien seinen zweiten Stern anstrebt.

De la Fuente, ein traditionsbewusster Mann, ist ein entschiedener Verfechter der Familie in allen Bereichen und aus allen Blickwinkeln. Der Riojaner kennt die Regeln, um die Einheit in der Gruppe und die Motivation seiner fußballspielenden Söhne aufrechtzuerhalten, ohne Neid oder Missgunst zu erzeugen. Vielleicht ist das der Grund, warum er ein Jahr später Rodri Hernández und Dani Carvajal rekrutierte, zwei Helden, die gerade erst schwere Verletzungen überwunden haben, und sein Vertrauen in Álvaro Morata aufrechterhielt, der weit von seiner Bestform entfernt ist. Aber gleichzeitig war er fair und ließ sie in Bulgarien auf der Bank sitzen, wo er die gleiche Mannschaft aufstellte wie bei der Niederlage im Finale der Nations League gegen Portugal, mit Ausnahme von Pedro Porro anstelle von Mingueza.

Der spanische Trainer konnte auch seine Spieler, die Journalisten und die Öffentlichkeit vor den Gefahren des Septembers warnen, einem Monat der Sonnenschirme, Flip-Flops und Badehosen, obwohl die Saison immer früher beginnt. Seit dem Debakel von Javi Clementes Spanien in Zypern, das den baskischen Trainer seinen Job kostete, nachdem er die katastrophale Weltmeisterschaft 1998 überlebt hatte, bei der La Roja trotz eines Satzes gegen die Bulgaren im Abschiedsspiel nach der Gruppenphase ausschied, traut niemand mehr diesem Zeitfenster der Auswahl.

Die Protagonisten waren jedoch die Spieler, die von der ersten Minute an entschlossen waren, eine gewöhnliche Mannschaft zu bezwingen, die versuchte, sich in der eigenen Hälfte zu halten, aber selbst zu schwach war. Für die Veteranen ist es abscheulich, dieses Bulgarien von Ilian Iliev, das in der FIFA-Rangliste zwischen Sambia und Angola auf Platz 84 steht, mit der starken, erfahrenen Mannschaft zu vergleichen, die von Dimitar Penev, dem Onkel des ehemaligen Valencia- und Atletico-Stürmers Lubo Penev, ins Halbfinale der Weltmeisterschaft 1994 geführt wurde. Zeiten der Kostadinovs oder Hristo Stoiochkovs. Große Worte.

Das Spiel im Stadion von Vasil Levski, Revolutionär und bulgarischer Nationalheld, war ein spanischer Monolog, der mit hohem Druck begann und Lamine Yamal immer wieder vor Nürnberger stellte. In dieser Art von Spiel ist ein frühes Tor der Schlüssel, und so verstand es Oyarzabal, und für einen Neunmeterschützen ist er sehr lebensnah. Der Spieler aus Eibar krönte ein großartiges Spiel, an dem Lamine, Pedri und Zubimendi beteiligt waren, mit seinem elften Tor, das er zusammen mit De la Fuente erzielte. Mehr als jeder andere.

Spanischer Monolog

Die Dominanz des Teams war so groß, dass die Heimfans sogar die Freistöße auf den Tribünen beklatschten. Ganz zu schweigen von den Momenten, in denen Bulgarien das Mittelfeld durchbrach und nach vorne stürmte. Genau das tat Kirilov, der linke Flügelspieler von Levski Sofia, und traf dabei überraschend den Pfosten. Ein Schreck, der sich als nützlich erwies, denn er verhinderte jegliche Entspannung.

Als Vutsov einen Schuss von Lamine aus kurzer Distanz abwehrte, spielte Spanien locker auf. Sie spielten schnell, ohne den Ball zu verschlafen. Nach einer halben Stunde erzielte Cucurella sein erstes Tor für La Roja. Ein loser Ball, eine Kontrolle mit dem rechten Fuß und ein Schuss mit dem linken Fuß. Wie aus dem Lehrbuch. Und das dritte Tor, ein Kopfball von Mikel Merino nach einer Ecke. Das reichte, obwohl vor der Pause noch mehr drin gewesen wäre.

Es war klar, dass das Tempo nach dem Wiederanpfiff sinken würde, ohne den verwarnten Le Normand, um das Risiko zu minimieren. Fußball unter Kontrolle und um ihre Ziele zu erreichen. Erfreulich, dass Rodri und Carvajal wieder dabei sind, die bis zu ihrem Zusammenbruch die Besten auf ihren Positionen waren. Eine halbe Stunde, um sich zu erholen und ihre Leidenschaft wieder zu genießen. Und dann war da noch das Debüt von Jesús Rodríguez. Alles zum Guten.