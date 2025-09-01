Barça holt umstrittenen Punkt in Vallecas

Daniel Panero Vallecas Montag, 1. September 2025 Teilen

Barça rettete am Sonntag einen Punkt in Vallecas, und das zum Glück. Die Mannschaft von Hansi Flick spielte gegen Rayo ein sehr unauffälliges Spiel, holte ein 1:1-Unentschieden und hinterließ eines der kuriosesten Bilder der Saison, nachdem die 0:1-Führung nach einem umstrittenen Elfmeter an Lamine Yamal zustande kam, der aufgrund technischer Probleme mit dem VAR nicht anerkannt werden konnte. Die 'Culés' waren nicht in der Lage, den Vorsprung zu nutzen, und nur Joan García war in der Lage, Barça zu retten, mit einer Leistung, die ihn zum neuen Meister des Tors macht .

Das Spiel begann wie eine Falle für Barça. Vielleicht war es der schlechte Zustand des Platzes, die totale Stille des Vallecas-Publikums aus Protest gegen die Leitung von Martín Presa, der Aufruhr, der durch den Fall Fermín verursacht wurde, oder sogar die Probleme von Mateo Busquets, mit dem VAR-Raum in Kontakt zu bleiben, aber Tatsache ist, dass die Heimmannschaft von Anfang an unangenehm war. Hansi Flick hatte es bereits vorhergesagt und Eric García und Christensen in der Abwehr eingesetzt, um den Druck auf den Gegner zu vermeiden, aber Barça konnte sich nicht aus der Umklammerung eines Platzes befreien, auf dem es praktisch unmöglich ist, sich als Auswärtsteam wohlzufühlen.

Diesmal probierte Barça mehrere Formeln aus. Die Einführung von Dani Olmo im offensiven Mittelfeld und die Anwesenheit von Ferran Torres als Ballverteiler hätten eine numerische Überlegenheit im weiten Raum bedeuten sollen, aber das geschah nicht. Barça kam mit Pathé Ciss, Unai López und Pedro Díaz in der ersten Halbzeit nicht zurecht, und so begannen die Männer von Iñigo Pérez, den Meister mit Flanken zu überraschen. So musste Joan García nach einer Flanke von Ratiu und nach einer Ecke, deren Kopfball von Luiz Felipe knapp daneben ging, retten.

Barça war frustriert, ließ den Spielfluss der letzten Tage vermissen und schien in einer Sackgasse zu stecken, doch das änderte sich schlagartig mit der Mutter aller Kontroversen. Mateo Busquets hatte die Mannschaftskapitäne bereits darauf hingewiesen, dass es keinen Videoschiedsrichter gibt, als Lamine Yamal im Strafraum zu Boden ging und der Schiedsrichter auf die altmodische Art und Weise einen Elfmeter verhängte, ohne die Möglichkeit einer Wiederholung, zur Empörung der Zuschauer, die der Meinung waren, dass da absolut nichts dran war. Lamine Yamal selbst verwandelte den Elfmeter und setzte damit den Schlusspunkt unter einen ersten Akt, in dem nicht einer der 22 Spieler die Hauptrolle spielte, sondern eine Entscheidung, die gelinde gesagt fragwürdig war.

Fragwürdige Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff steigerte Rayó die Intensität in den Zweikämpfen noch mehr. Jeder Ball war ein Kampf, und Barça fand immer noch nicht die Formel, um Pedri und De Jong mehr Gewicht im Spiel zu verleihen. In diesem Kontext fühlten sich die Rot-Weißen wohl und bedrohten weiterhin die Hintermannschaft der Barça-Akteure. Die Chancen kamen und gingen in der ersten Halbzeit, und so war es wieder einmal Joan García, der bewies, dass Flick in diesem Jahr einen der besten Torhüter in 'La Liga' hat. Er rettete ein tolles Handspiel von Isi und kam De Frutos zuvor, als das Tor in Vallecas bereits besungen wurde.

Es war die letzte Warnung, bevor Flick beschloss, zu rotieren. Der deutsche Trainer wechselte Rashford und Fermín ein, doch das brachte das Estadio de Vallecas nicht zum Überkochen, angesteckt vom Elan einer Mannschaft, die an alles glaubt. Der Ausgleich fiel wie von selbst nach einer maßvollen Ecke von Isi, die Fran Pérez unbedrängt ins Netz beförderte und das Spiel zwanzig Minuten vor Schluss auf den Kopf stellte. Von da an war das Spiel gelaufen. Rayo wollte mehr, scheiterte aber an einem überragenden Joan García, während Barça wollte, aber nicht konnte. Flick brachte Gerard Martín und Lewandowski ins Spiel, doch sie konnten den Ball nicht im Netz unterbringen und mussten sich mit einem umstrittenen Punkt zufrieden geben.