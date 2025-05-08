Derbysieg gegen Granada bringt Málaga dem Klassenerhalt sehr nah

FABIAN PAKULAT MÁLAGA. Donnerstag, 8. Mai 2025 Teilen

Der FC Málaga ist dem Klassenerhalt einen enormen Schritt näher gekommen. Dank eines überzeugenden 1:0-Erfolges im Derby gegen den befreundeten Club des FC Granada haben die Blau-Weißen momentan neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Der Sieg gegen den andalusischen Nachbarn im mit knapp 26.000 Zuschauern bestens gefüllten Rosengarten hätte darüber hinaus durchaus höher ausfallen können.

Gleich in der Anfangsphase des Derbys hatten die Hausherren zwei Riesenchancen zur Führung. Erst scheiterte Lobete nach feinem Steckpass von Chupe nur um Zentimeter, weil Granadas Keeper Mariño noch entscheidend abfälschte (10. Minute). Die darauf folgende Ecke köpfte Chupe völlig frei aus fünf Metern genau auf den Schlussmann der Gäste (12.).

Málaga drückte weiter auf die Führung und in der 27. Minute war es dann soweit. Sturmhoffnung Chupe wurde im Strafraum klar von Gegenspieler Williams gefoult – Elfmeter. Cordero schnappte sich selbstbewusst das Leder und verwandelte eiskalt zur verdienten 1:0-Führung (27.).

Die Gastgeber ließen im Anschluss keinesfalls nach und blieben über die gesamte erste Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft. Cordero hätte per Freistoß fast noch das 2:0 erzielt, das zu diesem Zeitpunkt mehr als nur in der Luft lag.

Der FC Málaga hatte auch im zweiten Durchgang die erste Großchance, als sich Chupe vom Sechzehner ein Herz nahm und abzog, doch Mariño drehte den Ball mit einer spektakulären Flugparade um den Pfosten (52.). Granada machte jetzt deutlich mehr nach vorne, was den Blau-Weißen immer wieder Räume für gefährliche Konter gab. Der zweite Treffer für die Gastgeber wollte dabei aber nicht fallen.

In der Nachspielzeit hätte der eingewechselte Rahmani eigentlich das 2:0 für den FC Málaga erzielen müssen, doch der Franko-Algerier drosch das Leder frei vor Keeper Mariño in die Wolken.

Dann aber war Schluss im Rosengarten und die Fans feierten ihre Mannschaft, auf die sie am Samstag zu Recht stolz sein konnten. Mit 49 Punkten ist der Klassenerhalt vier Spieltage vor Saisonende so gut wie eingetütet.