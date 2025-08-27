Chris Duarte erobert die Herzen der Unicaja-Fans bei seiner Ankunft in Málaga

Marina Rivas Málaga Mittwoch, 27. August 2025 Teilen

Es gibt nicht viele Menschen, die das «gewisse Etwas» haben, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wo immer sie hingehen, auch wenn sie es nicht beabsichtigen. Er hat es auf jeden Fall. Mit einem Lächeln und einem langsamen, aber stetigen Schritt und seinem dominikanischen «Flow» kam der Star des neuen Unicaja-Teams zu seiner untypischen offiziellen Vorstellung. Der Verein organisierte einen besonderen Empfang für Chris Duarte. Da er zum ersten Mal in der ACB-Liga spielt, kannte er die «Marea Verde» oder die «ungeheuren fanatischen» Cajistas, wie er die Fans selbst bezeichnete, noch nicht. Er brauchte nur wenige Minuten, um die Herzen der mehr als 200 Fans zu erobern, die in den Parque del Oeste gekommen waren. Es reichte ihm, um sein neues Trikot zu zeigen, einige Autogramme zu geben und das Mikrofon zu ergreifen, um seine ersten Worte zu sprechen. Chris und seine Familie scheinen sich in Málaga bereits zu Hause zu fühlen.

Die große Hitze machte den Hunderten von Cajista-Fans nichts aus, die sich alle Duarte hingaben, der zu nichts und niemandem Nein sagen konnte. Er nahm an einem kleinen «Pachanga» mit der 3x3-Mannschaft von West Park aus Málaga und an einer zweiten kelinen Partie mit etwa 20 Kindern teil und stellte sich sogar den Fragen der Anwesenden. Er verblüffte die Menschen in Málaga mit jeder seiner Antworten... Aber besonders mit einer, in der er erklärte, was er alles hinter sich gelassen hat, um sein Leben umzukrempeln und auf das zu setzen, was ihm am wichtigsten ist: seine Familie. «Ich hatte eine Chance in der NBA, aber ich habe mich entschieden, sie auszuschlagen, um mehr Stabilität für mich und meine Familie zu finden. Ich habe drei sehr kleine Kinder und bin nicht mehr der Wichtigste. Das Wichtigste für mich ist meine Familie, und wo immer ich möchte, dass sie sich wohlfühlen, eine gute Ausbildung und einen guten Lebensstil haben und in Sicherheit sind, dort werde ich sein. Ich spiele immer noch auf dieselbe Weise Basketball, auf einem guten Niveau und vor einer wunderbaren Anhängerschaft, also bin ich sehr glücklich», sagte er. Für diese Worte wurde er mit stehenden Ovationen bedacht.

Der 28-jährige dominikanische Stürmer (1,96 m), der neu bei Unicaja unter Vertrag steht, hat zwar noch nie in Spanien oder Europa gespielt, kann aber bereits auf vier Jahre NBA-Erfahrung bei den Indiana Pacers, Sacramento Kings und Chicago Bulls zurückblicken. Und im ersten dieser Teams war Domantas Sabonis einer der Schlüssel zu seiner Verpflichtung bei Unicaja. Der Cajista canterano ist ein großer Freund von Duarte. Wie er selbst sagte: «Ich bin sehr dankbar, hier zu sein, und überrascht von diesem Empfang. Ich habe einen engen Freund, der hier aufgewachsen ist, Domantas Sabonis. Als ich mit ihm in Indiana gespielt habe, hat er mich immer eingeladen, aber ich hatte nie die Gelegenheit, hierher zu kommen. Jetzt hat sich mir die Gelegenheit geboten, und ich habe an meinen Freund Domas und seine Freunde Javi und Pablo gedacht, die Sänger sind, und das hat mich motiviert, hierher zu kommen und ein wenig von ihren Wurzeln zu erfahren», sagte er.

Auf die Frage, was er glaubt, was Domas von seiner Unterschrift halten wird, meinte er scherzhaft: «Domas ist eifersüchtig. Wir sind sehr gute Freunde, wir reden immer über das Leben abseits des Platzes und er war sehr glücklich, als ich ihm sagte, dass ich nach Málaga komme, ich denke, er freut sich für mich. Domas hat mich unter seine Fittiche genommen, als ich nach Indiana kam, und ich bin sehr glücklich, dass er in meinem Leben ist». Chris, der sich bei jeder seiner Antworten von Gott leiten lässt und dessen Familie auf seine Haut tätowiert ist, war überrascht von der Zuneigung der einheimischen Fans, die sich darauf freuen, ihn in derSporthalle Martín Carpena zu sehen. Viele können immer noch nicht glauben, wie er ins Team gekommen ist. Aber er erklärte: «Die Leute sind überrascht, wenn sie hören, wie ich denke. Ich bin hier, um auf dem besten Niveau der Welt zu spielen, aber ich suche nach etwas anderem, Stabilität für meine Familie und außerdem ist dies ein guter Verein, um weiterhin Spaß am Basketball zu haben und zu gewinnen». Und er betonte Letzteres, denn Chris ist sich über sein Ziel im Klaren: «Ich bin hier, um zu gewinnen, das ist das Wichtigste für mich, der Rest kommt von alleine».

Es gibt nur eine Sache, die über dem Triumph steht, und das sind seine Frau und seine Kinder, die ihm überallhin folgen: «Meine Familie geht mit, wohin ich gehe, sie sind glücklich und dankbar für die Unterstützung, die sie mir jeden Tag geben. Bis jetzt waren wir schon am Strand, in den Strandbars, das Essen ist phänomenal, das Wetter... Das ist genau das, was wir gesucht haben, und ich bin dankbar für diese Gelegenheit». Und obwohl er noch nicht auf dem Platz trainiert hat, da er sich noch von seinen Rückenschmerzen erholt, sagt er, dass er in der Umkleidekabine eine neue Familie gefunden hat. «Ich bin gerade erst angekommen und war in der Physiotherapie, wir haben ein bisschen geredet, es sind gute Jungs, sie unterstützen sich gegenseitig und die Chemie zwischen uns ist wichtig. Ich glaube, was mich am meisten überrascht hat, ist, wenn jemand einen Fehler macht und man trotzdem ein High-Five bekommt. Das sieht man selten», sagte er. Zu seiner aktuellen Form sagte er: «Ich fühle mich gut, ich habe trainiert, mich vorbereitet, immer noch nichts mit Kontakt, aber es wird von Tag zu Tag besser.