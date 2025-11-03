Sur Deutsche

Lamine Yamal und Marcus Rashford feiern das Tor des Engländers gegen Elche. A. Gea/Reuters
Clásico-Pleite verarbeitet: Barça bleibt Real Madrid auf den Fersen

Barcelona reagiert auf die Niederlage im Clásico mit einem klaren Heimsieg gegen Elche. Was das für das Titelrennen mit Real Madrid bedeutet

Barcelona

Montag, 3. November 2025

Der FC Barcelona hat die 1:2-Pleite im Clásico in Madrid vom vergangenen Wochenende gut verarbeitet und bleibt in der spanischen Fußball-Liga der ärgste Verfolger von Tabellenführer Real. Das Team von Trainer Hansi Flick feierte zu Hause gegen den FC Elche einen ungefährdeten 3:1 (2:1)-Sieg. 

Damit liegt der spanische Meister weiter fünf Punkte hinter den Königlichen auf dem zweiten Rang der Primera División. Real hatte am Vortag souverän mit 4:0 gegen den FC Valencia gewonnen. 

Jungstar Lamine Yamal (10. Minute) und Ferran Torres (12.) brachten Barcelona früh auf die Siegerstraße. Rafa Mir (42.) erzielte kurz vor der Pause den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Gäste. Marcus Rashford (61.) stellte in der zweiten Hälfte den 3:1-Endstand für die Flick-Elf her. Der Sieg des FC Barcelona war eine perfekte Vorbereitung auf die Champions-League-Partie am Mittwoch in Brügge.

