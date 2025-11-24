Einar Galilea erzielt in letzter Sekunde den Siegtreffer für den neuen Trainer von Malaga CF

Daryl Finch Malaga Montag, 24. November 2025 Teilen

Die Ära von Juan Francisco Funes begann perfekt, als der FC Málaga am Sonntagabend im Stadion La Rosaleda in der Schlussminute einen 3:2-Sieg gegen Mirandés erzielte. Verteidiger Einar Galilea erzielte in der letzten Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor und sorgte dafür, dass der neue Trainer seine Amtszeit mit einem Sieg begann.

Der frühere Trainer der Reservemannschaft stellte eine ähnliche Startelf auf wie die von Ex-Trainer Sergio Pellicer, wobei der junge Ángel Recio aufgrund von Ausfällen in der Innenverteidigung einsprang. Izan Merino agierte als Dreh- und Angelpunkt, während Carlos Dotor und Dani Lorenzo die Aufgabe hatten, die Angriffe aus dem Mittelfeld aufzubauen.

Insgesamt versuchte Málaga eine kontrolliertere, kombinationsfreudigere Spielweise, und nach zwei Treffern von Adrián Niño in der ersten Halbzeit schien das Spiel fest in ihrer Hand zu sein.

Das erste Tor fiel nach einem perfekt ausgeführten Spielzug: Nach einem präzisen Pass von Carlos Puga erhielt Dotor den Ball auf der rechten Seite von Niño, der den Ball an den Mittelstürmer weiterleitete, der den Ball mit seiner ersten Ballberührung hoch in die Maschen schoss.

Drei Minuten später schlug Niño erneut zu, als ein langer Ball auf Joaquín zu einer Verwechslung zwischen zwei Verteidigern und dem Torhüter führte, so dass der Stürmer seinen zweiten Treffer ins unbewachte Netz schießen konnte. Bei beiden Treffern bewies Niño seine Torgefährlichkeit und seine Ruhe vor dem Tor.

Fightback

Nachdem Torhüter Alfonso Herrero in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eine Triple-Parade gezeigt hatte, reagierte Mirandés nach der Pause und nutzte Málagas hohe Verteidigungslinie aus. In der 59. Minute fand ein flacher Ball über Galilea hinweg Alberto Marí, der im Eins-gegen-Eins den Rückstand verkürzen konnte.

Der Ausgleich fiel 20 Minuten später, als Gonzalo Petit eine Flanke von Salim El Jebari von der linken Seite verwertete und seinen Kopfball vor Galilea platzierte, der wieder einmal überrumpelt wurde.

Diese Tore zeigten die Schwachstellen der Heimmannschaft in der Defensive auf und sorgten natürlich für neue Spannung in La Rosaleda.

Doch trotz des Comebacks von Mirandés drängte Málaga weiter auf den Siegtreffer. Erst in den letzten Minuten der Nachspielzeit gelang Galilea die Wiedergutmachung, als er nach einem abgewehrten Schuss von Julen Lobete im Strafraum am schnellsten reagierte und den Ball im Netz versenkte, was das Stadion in helle Aufregung versetzte.

Das Tor sicherte Málaga einen hart erkämpften, wenn auch nervenaufreibenden Sieg und markierte einen vielversprechenden Start für Funes - auch wenn die Fans weiterhin einen Wechsel an der Spitze fordern.