FC Malaga kassiert mit einem Mann mehr in der Nachspielzeit ein Unentschieden (2:2)

Ein weiteres unglaubliches Spiel für Málaga. In diesem Fall hat die Mannschaft nicht verloren, aber es war so, als ob sie verloren hätte. Sie spielte den größten Teil der zweiten Halbzeit mit einem zusätzlichen Mann und ging in den letzten Minuten in Führung, konnte diese aber nicht bis zum Ende halten und kassierte in der 101. Minute den Ausgleich. Ein weiteres Desaster für die Blau-Weißen, die Spiele nicht zu Ende spielen, selbst wenn sie überlegen sind.

Dies alles in einem sehr unangenehmen Spiel gegen einen Gegner, der vom ersten Moment an seine Stärke aufzeigen wollte. Der Schlüsselmoment war jedoch der Platzverweis für Albarrán, der es Málaga ermöglichte, mit mehr Sicherheit auf ein positives Ergebnis zu hoffen. Doch selbst dann konnten sie den Sieg, den sie in den Händen hielten, nicht mitnehmen. Am Ende waren sogar einige Schmäh-Gesänge gegen Trainer Sergio Pellicer zu hören.

Mit dem Punkt hat sich Málaga ein Stück weit von der Abstiegszone entfernt, befindet sich aber immer noch in der Gefahrenzone. Es scheint klar zu sein, dass die Martiricos-Elf dringend reagieren muss, um das sich wiederholende Leiden zu beenden.

Pellicer setzte auf denselben Spielerblock, auch wenn er nach der Niederlage in Castellón in der Nachspielzeit einige Änderungen vornahm. Er behielt seinen Plan bei, mit Jauregi als wichtigstem Mann im Sturm, während Joaquín anstelle von Lobete auflief. Die Mannschaft musste ihre Leistung aus den beiden vorangegangenen Spielen in La Rosaleda wiederholen, die beide gewonnen wurden, aber die Blau-Weißen taten sich sehr schwer, ihr Spiel gegen einen starken Gegner zu spielen, der ebenfalls auf allen Linien Druck ausübte.

Und schon bald gab es einen neuen Rückschlag für die Hausherren: Juanpe, einer der derzeit besten Spieler der Mannschaft, verletzte sich bereits nach sieben Minuten. Ein weiterer Rückschlag. Brasanac kam herein, nachdem Málaga mehr als drei Minuten mit einem Spieler weniger gespielt hatte. Das Spiel änderte sich und die Blau-Weißen begannen, gegen einen Gegner zu dominieren, der sein Potenzial auf Arbeit und starke Abwehr konzentrierte, was ihnen gelegentlich gefährliche Konter ermöglichte.

Allerdings waren die Chancen rar gesät. Die beste Möglichkeit hatte Málaga mit Joaquín und Brasanac, obwohl Córdoba bald ebenfalls gefährlich wurde durch einen Schuss von Carracedo, der von Herrero geblockt wurde. Das Spiel wurde nun ausgeglichener, und die Gastgeber taten sich schwerer, die Mittelfeldlinie zu überwinden.

Málaga musste etwas mehr Geschick zeigen, was ihnen gegen einen ruppigen Gegner und einen nachsichtigen Schiedsrichter kaum gelang. Deshalb fiel es den Blau-Weißen auch so schwer, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Es war kaum möglich zu spielen, und es gab ständig Unterbrechungen. Córdoba war sogar bestrebt, das Spiel noch mehr zu einer unkontrollierten 'Schlägerei' werden zu lassen...

Der Wiederanpfiff begann mit einigen Veränderungen: Brasanac konnte ebenfalls nicht weitermachen und Rafa kam ins Spiel. Eine weitere Wende für Málaga, das sich auf dem Spielfeld unwohl fühlte. Der Schlüssel für die Blau-Weißen war es, in dem Spiel die Ruhe zu bewahren, was sich als schwierig erwies. Doch dann kam die erste positive Nachricht des Abends: Der Schiedsrichter verwies Albarrán nach einem Foul an Larrubia am Rande des Strafraums des Feldes. Dies war eine neue Situation für Pellicers Männer, die mehr als eine halbe Stunde in Überzahl spielen sollten.

Und die Fans und das Team aus Málaga mussten nicht lange warten, um die ersten Früchte zu sehen: Ein unkontrollierter Ball wurde von Rafa ins Netz geköpft, was die Zuschauer von den Sitzen riss. Wenige Minuten später verlor Málaga jedoch den Ball, und eine Reihe von Fehlpässen ermöglichte Fuentes mit einem überraschenden Kopfballtor den Ausgleich. Alles blieb, wie es war, obwohl Córdoba mit zehn Mann spielte. Da Niño bereits auf dem Platz war (er hatte schon früh seine erste Chance), richteten die Blau-Weißen ihre Aufmerksamkeit auf das gegnerische Tor.

Die Blau-Weißen machten Druck und schnürten Córdoba in einigen Phasen des Spiels regelrecht ein. Dies führte in der 73. Minute zu einer umstrittenen Aktion, als Jauregi Málaga erneut in Führung brachte. Der VAR entschied auf eine sehr umstrittene Situation und erkannte den Treffer wegen Abseits nicht an. Das Spiel wurde für acht Minuten unterbrochen. Der Schiedsrichter schaute auf den Monitor, um den Pass des Gästespielers zu beobachten, der von Rafa leicht berührt wurde.

Málaga musste also wieder rudern, um den Sieg zu erringen. Und das Spiel öffnete sich ein wenig, obwohl die Kontrolle bei der Heimmannschaft blieb. Bis Rafa nach mehreren relativ klaren Möglichkeiten mit einer meisterhaften Bewegung vor dem gegnerischen Tor erneut den zweiten Treffer erzielte. Der Leidensdruck in La Rosaleda in dieser hektischen Endphase ließ etwas nach. Man musste nur noch etwas Geduld haben, aber in der 101. Minute, erneut in der Nachspielzeit, kassierten die Blau-Weißen das zweite Tor, den Ausgleich. Eine Katastrophe.