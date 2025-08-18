Málaga muss Luismi vielleicht ersetzen

Antonio Góngora Málaga Montag, 18. August 2025 Teilen

Málaga hat ein Problem mit dem Verletzung von Luismi. Der Verein hatte schon immer ein Problem auf dieser Position, weil es nur einen klar definierten 'Dreh- und Angelpunkt' gibt, mit sehr ausgeprägten defensiven Bedingungen. Mitspieler könnten zwar diese Aufgabe übernehmen, aber das funktioniert nicht in allen Fällen. Nun hat sich eine neue Herausforderung ergeben, denn der Mittelfeldspieler aus Cádiz hat sich beim Spiel gegen Eibar schwer verletzt und muss sich einer Operation unterziehen, um die durch den Schlag von Montero verursachten mehrfachen Frakturen im Gesicht zu beheben. Der damit verbundene mehrmonatige Ausfall könnte Málaga dazu veranlassen wird, sich auf dem Transfermarkt umzuschauen. Die Frage ist klar: Ist der Verein verpflichtet, Luismi zu ersetzen?

Die befragten Quellen sind der Ansicht, dass bei einer zu langen Abwesenheit wahrscheinlich ein Ersatz gefunden werden muss. Im Prinzip gibt es keinen genauen Zeitrahmen für Luismis Rückkehr, da zunächst die notwendigen Eingriffe vorgenommen und dann analysiert werden muss, wie weit die Genesung und Abwesenheit gehen kann. Die befragten Quellen deuten jedoch darauf hin, dass es bis zu drei Monate dauern wird, wodurch das Mittelfeld geschwächt und den Anpassungen, die Sergio Pellicer vornehmen kann, ausgeliefert wäre.

Der Kader von Málaga verfügt über mehrere Spieler, die diese Rolle mit ihren eigenen Eigenschaften erfüllen können. Am besten geeignet ist in jedem Fall der einheimische Spieler Izan Merino, und die sportliche Leitung könnte auch auf die Reservemannschaft zurückgreifen, um diese komplizierte Situation zu entschärfen. Aber die Debatte geht vielleicht noch weiter, denn der Verein kann dieses Missgeschick ausnutzen, um von nun an zwei Spieler mit den Eigenschaften von Luismi zur Verfügung zu haben.

Bei anderen Gelegenheiten musste der Trainer jonglieren und das Mittelfeld mit mehr Spielern verstärken, um diesen Spieler zu ersetzen. In der Tat kann die Anwesenheit eines solchen Spielers in manchen Spielen, vor allem auswärts, für eine Mannschaft wie Málaga unerlässlich sein. Aus diesem Grund ist die Debatte innerhalb des Vereins offen.

Es gibt jedoch zwei wesentliche Nachteile, wenn Málaga auf den Transfermarkt geht. Einerseits der wirtschaftliche Aspekt, da der Verein dazu neigt, in diesem Bereich bis an die Grenze seiner Möglichkeiten zu gehen und die Marge normalerweise für mögliche Eventualitäten im Wintertransferfenster belassen wird. Allerdings ist die Verletzung von Luismi derart gravierend, dass um diese Ressourcen durchaus genutzt werden könnten. Auf der anderen Seite gibt es unter der großen Anzahl von Spielern im Kader zu viele Langzeitverletzte.

Mit Luismi stehen nun fünf Spieler im Kader nicht zur Verfügung und deren Rückkehr ins Team noch nicht absehbar ist. Das sind neben dem Luismi noch Haitam, Ramón, Moussa und der kürzlich eingetroffene Jauregi (letzterer dürfte kurz vor der Rückkehr stehen). Aus diesem Grund hat Pellicer auch nicht so viele aktive Spieler zur Verfügung.

Außerdem wartet Málaga darauf, einen Flügelspieler zu verpflichten, um den Kader zu vervollständigen. Der Kader ist im Mittelfeld sehr gut besetzt, mit Spielern, die eher offensiv oder kreativ sind, aber es gibt gerade genug Spieler im Angriff auf den Flügeln und auf der bereits erwähnten Position im defensiven Mittelfeld. Im Prinzip scheinen die Defizite im Sturm und in der Verteidigung nach dem Abgang von Nelson jedoch zufriedenstellend behoben zu sein. Nun muss eine übergeordnete Entscheidung getroffen werden: alles so weiter machen wie bisher oder auf dem Transfermarkt nach dem bereits erwähnten Flügelspieler und einem Ersatz für Luismi zu suchen.