FC Málaga kassiert Niederlage gegen Cádiz (0:1)

Mit Mut und Herz, wie es in ihrer Hymne heißt, aber mit sehr wenigen Ideen. Málaga kassierte in der Meisterschaft die zweite Niederlage in Folge, diesmal gegen ein sehr solides und bestimmendes Cádiz, das sich im letzten Drittel des Spiels sogar erlaubte, mit dem Feuer zu spielen und in den Strafraum einzudringen, aber dieses Mal zeigten sie sich als solidere Mannschaft, die im Strafraum entschlossener war, wie Sergio Pellicer am Freitag warnte. Málaga wirkte zu dezimiert, aber obwohl das Team Chancen zum Ausgleich hatte, war sein Bemühen von Agonie geprägt, von einer Dynamik ohne Ordnung, die oft nicht mit Kreativität und Talent vereinbar ist, und währenddessen bewegt sich die Mannschaft in der Tabelle nach unten, weil sie ihren Weg nicht besser definiert.

Obwohl Pellicer mit der Anwesenheit von Niño in der Startelf überraschte, gab es keine Stürmerpaarung an der Seite von Chupete, sondern er wurde auf der linken Flanke eingesetzt. Der Spieler aus Rota, der seit Freitag mit einer Verletzung am linken Knöchel für das Spiel auf der Kippe stand, konnte nur eine halbe Stunde auf dem Platz bleiben und wurde während der Trinkpause an einem sehr heißen Nachmittag in Martiricos durch Lobete ersetzt.

Ohne sechs Spieler der berühmten Elf aus dem Spiel gegen Betis (außerdem ohne Puga, Álex Pastor, Luismi, Izan Merino und Joaquín), in dem Málaga sich von seiner besten Seite präsentierte, war es schwierig, ein anspruchsvolles Derby gegen eine ungeschlagene Mannschaft aus Cádiz zu bestreiten. Diesmal änderte der Trainer die Aufstellung vom Spiel gegen Huesca, und obwohl Murillo weiterhin als Außenverteidiger agierte, bildete Galilea mit Montero das linke Abwehrzentrum.

Letzterer machte seinen größten Fehler seit seiner Ankunft in Málaga mit einem Fehlpass. Der moderne, körperlich anstrengende Fußball bestraft Fehler in der Anfangsphase des Spiels mehr, als dass er offensiven Spielfluss belohnt. Der sehr aufmerksame Sergio Ortuño eroberte den Ball zurück, kombinierte mit García Pascual, und nachdem Alfonso Herrero den Schuss des Malagueños abgewehrt hatte, machte der Mittelfeldspieler keinen Fehler.

Das Spiel war kaum eine Viertelstunde alt, und schon lief es schlecht für Málaga. Pellicer rief in dieser Woche zum Verständnis bei seinen Urteilen über die so entstellte Mannschaft auf, aber die Wahrheit ist, dass sie noch schlimmer aussah, als man befürchtet hatte, ohne jegliche Ballbehandlung, sehr dem Druck des Gegners ausgeliefert und ohne Angst im gegnerischen Strafraum, zumindest in der ersten Halbzeit.

Nur Dani Lorenzo versuchte es zweimal, einmal mit einem scheinbar bequemen Schuss im Strafraum, der aber vielleicht zu hoch in der Luft hängen blieb, und ein zweites Mal mit einem Schuss, der von einem Verteidiger geblockt wurde. Larrubia war nicht im Spiel, Brasanac (in der Halbzeit ausgewechselt) und Juanpe waren sehr schlecht, und die Außenverteidiger waren zu sehr in der Abwehrreihe verankert.

Es ist nicht so, dass Cádiz mit seinem Fußball eine Freude wäre, aber sie haben eine klare Vorstellung von dem, was sie spielen, und sie brauchen nicht viel, um eine Lösung zu finden. García Pascual machte die Innenverteidiger unruhig, und dahinter gab es mit Ortuño, Suso, Tabatadze und einem diesmal weniger aktiven Efe Talent und Tore. Die Stimmung war zur Halbzeit sehr enttäuschend und änderte sich auch danach nicht wesentlich. Auf der linken Seite wurde Dani Sánchez für Víctor García eingewechselt, doch es gab einen weiteren Schreckmoment, diesmal durch den aus Málaga stammenden García Pascual, den Spieler aus Benalmádena, der von der Kadettenmannschaft '26 de Febrero' in die Vereinigten Staaten wechselte, ein Bewunderer von Van Nistelrooy, und der von der Strafraumgrenze aus vor dem geschlagenen Alfonso Herrero die Unterkante des Pfostens traf.

Mehr mit Herz als mit klaren Vorstellungen ging Málaga nach vorne und versuchte zu stören. Es gab eine Doppelchance für Chupete und Dani Lorenzo, letzterer wieder mit wenig Fingerspitzengefühl. Die Fans riefen nach mehr Talent, denn Cádiz vergeudete seine Zeit mit einem Mann weniger kurz vor der Auswechslung, um Sekunden auf der Uhr zu gewinnen.

Auch Lobete, der behauptete, von Diakite umgerannt worden zu sein, ging zu Boden, aber der VAR wurde nicht einmal beantragt, um das Spiel weiter zu analysieren. Die vorletzte Chance von Málaga war der Treffer von Rafa und der letzte von Jauregi, der kurz nach seiner Einwechslung mit dem Schienbein traf, nachdem er im Strafraum mehrfach abgewehrt worden war, und dann einen weiteren klaren Kopfball hatte, den er aber nicht mit allzu großer Präzision oder Kraft ausführte.

Es ist klar, dass Haitam oder Dorrio, die einen langsamen Start in ihrer Entwicklung hatten, im Moment irrelevant sind. Es wird weiterhin Ausfälle geben. Wenn der Wegggang von Izan Merino heute bestätigt wird, wird kurzfristig nur Niño zurückkehren, und in der Zwischenzeit muss Málaga, das zwei Niederlagen erlitten hat und dessen Illusion zum Meisterschaftsstarts zerbröckelt, sein Selbstvertrauen wieder aufbauen, was durch Leistungen wie in diesem Derby nicht gerade erleichtert wird.