FC Málaga nimmt Josué Dorrio unter Vertrag

Málaga ist sehr aktiv auf dem Spielermarkt, wie man sehen kann. Es fehlen noch die letzten Unterschriften für den Vertragsabschluss, aber der Verein hat bereits die Verpflichtung des Flügelspielers Josué Dorrio vereinbart. Außerdem ist der Verein auf der Suche nach einem weiteren Spieler. Laut Quellen, die von SUR konsultiert wurden, wird es kein Problem mit der Gehaltsobergrenze für den Angreifer aus Bilbao geben, obwohl es notwendig wäre, diesen Posten zu verbessern, um einen defensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten. Der Verein geht jedoch davon aus, dass er bis zum letzten Moment des Sommer-Transfermarktes, der am kommenden Montag, 1. September, um Mitternacht endet, um diese Verstärkung kämpfen wird, um das Team zu vervollständigen.

Der Verein musste einige Anpassungen vornehmen, um Geld von der Gehaltsobergrenze freizumachen, um Dorrio zu holen, der nach dem Abstieg von Ferrol am Ende der letzten Saison ohne Verein war. Für Málaga ist dies jedoch kein übermäßig kostspieliger Neuzugang, was seine Ankunft erleichtert, da man von ihm erwartet, dass er die beabsichtigte Leistung erbringt: das Niveau der Mannschaft auf den Flanken zu verbessern. Der 1,70 m große 31-Jährige aus Bilbao spielt normalerweise auf der rechten Seite, kann aber auch auf der linken Seite eingesetzt werden (er könnte sogar in der Verteidigung spielen). Der Flügelstürmer hat zwei aufeinander folgende Spielzeiten in der zweiten Liga gespielt, wobei er in dieser Zeit in fast allen seinen Teams, Amorebieta und Ferrol, zum Einsatz kam. Es ist wahrscheinlich, dass Málaga in den nächsten Stunden die Unterzeichnung dieses Spielers bekannt geben kann, der, wenn es keine Rückschläge in letzter Minute gibt, die sechste Unterzeichnung nach der Ankunft von Montero, Niño, Dotor, Joaquín und Jauregi sein wird.

Mit der Verpflichtung von Dorrio hat sich der Verein und die Sportabteilung eindeutig für einen Flügelspieler anstelle eines zentralen Mittelfeldspielers entschieden, um Luismi zu ersetzen (Izan Merino könnte wegen der U-20-Weltmeisterschaft ebenfalls beurlaubt werden). Es ist sehr wahrscheinlich, dass Málaga genug Spielraum hat, um einen Spieler mit einem bestimmten Profil zu verpflichten, auch wenn dieser von Anfang an ein hohes Leistungsniveau aufweisen muss. Er müsste kommen, um den aktuellen Kader zu verbessern und in Zukunft mit Luismi austauschbar zu sein. Die sportliche Leitung befasst sich derzeit mit mehreren Optionen, aber sind sie attraktiv und überzeugend genug, um eine große Anstrengung zu unternehmen?

Es gibt einige Zweifel. Klar ist, dass der Kader von Málaga nicht geschlossen wurde, wie die bevorstehende Verpflichtung von Dorrio und die mögliche Ankunft eines weiteren Spielers zeigen. Wenn es in den nächsten Tagen keine Überraschungen gibt und die Verantwortlichen der Blau-Weißen den gewünschten Spieler für die Position des zentralen Mittelfelds unter Dach und Fach bringen können, ist es absehbar, dass auf die letzte Verpflichtung bis zum Schluss, bis in die letzten Minuten der Frist, gewartet werden muss.