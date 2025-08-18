Málaga rettet einen Punkt in einem Spiel, das sie hätten gewinnen können (1-1)

Antonio Góngora Málaga Montag, 18. August 2025 Teilen

Ein Punkt zum Auftakt. Málaga kam nur zu einem Unentschieden gegen eine Mannschaft aus Eibar, die kaum Möglichkeiten hatte. Von der Dominanz und den mehr oder weniger klaren Chancen her hätten die Blau-Weißen das Spiel gewinnen müssen, und am Ende standen sie auch mehrfach kurz davor. Zu Beginn der Saison wollte die Mannschaft von Sergio Pellicer ihren Fans eigentlich einen Sieg schenken, doch es sollte nicht sein. Zeitweise dachte man sogar, dass das Spiel verloren gehen könnte. Die Basken gingen in Führung, was die Hausherren ins Mark traf.

Málaga zeigte eine ganz andere Leistung als bei vorangegangenen Spielen gegen viel stärkere Gegner. Die Blau-Weißen hatten das Spiel in der Hand gegen eine schwache Mannschaft aus Eibar, die erst nach ihrem Tor erwachte und nach vorne spielte. Aber riss Niño die Blau-Weißen aus ihrem Durchhánger, erzielte den Ausgleich und ließ seine Mitspieler und die Fans aufatmen. Und diese Reaktion hielt bis zum Schluss an, ohne dass die Blau-Weißen ihre Chancen nutzen konnten.

Es war nicht der erhoffte Start, aber das Unentschieden war das geringste Übel in einem Spiel, das für die Hausherren durch einen Gegentreffer sehr schwierig wurde. Nun haben sie am kommenden Sonntag an gleicher Stelle, in La Rosaleda, eine weitere Chance, einen Sieg gegen die Reservemannschaft von Real zu erringen.

Pellicer begann die Saison getreu seinen Prinzipien. In seiner Startelf gab es kaum Überraschungen.. Dani Sánchez und Joaquín wurden auf der Bank gelassen, während Montero, Niño und Dotor ihr Debüt in einem offiziellen Spiel gaben. Und dieses neue Málaga begann mit neuem Schwung, vertikaler und offensiver, von Anfang an auf das gegnerische Tor bedacht, wenn auch ohne viele klare Torchancen in der ersten Halbzeit gegen eine in der Defensive besonders hart arbeitende Mannschaft von Eibar.

Die Heimmannschaft zeigte viele Ansätze, ein gutes Angriffsspiel, Kombinationen und eine gefährliche Präsenz im gegnerischen Strafraum. Der eindringlichste Angriff der Blau-Weißen kam über die rechte Flanke mit Puga und Larrubia. Ersterer hätte bei einem persönlichen Spielzug, der mit der Forderung nach einem Elfmeter endete, ein Tor erzielen können, doch sein Schuss wurde vom Torhüter abgefälscht. Auch Lobete reklamierte einen Elfmeter, den der Schiedsrichter jedoch nicht gab.

Das Schlimmste war jedoch ein Schlag gegen Luismi, der ihn zwang, das Spielfeld zu verlassen, und er musste schließlich ins Krankenhaus gebracht werden. Es ist noch nicht absehbar, ob er bald wieder zurückkehren kann. Das Spiel wurde von Anfang an mit hohem Tempo geführ. Larrubia zeichnete sich erneut aus, konnte aber bei einer ersten Chance, die von der Abwehr geblockt wurde, kein Tor erzielen. Auf der anderen Seite brachten die Basken das Tor von Alfonso kaum in Gefahr.

Unter den Debütanten stach in der ersten Phase des Spiels vor allem Montero hervor, der immer gut positioniert, energisch und einfallsreich war, während Niño nur wenig zum Einsatz kam. Dotor wiederum befand sich auf einer Zwischenposition und muss sich noch verbessern, was er sicherlich erreichen wird, wenn seine Anpassung an die Mannschaft abgeschlossen ist.

Die gute Stimmung der Malaguistas wurde jedoch durch einen einstudierten Spielzug von Eibar beendet, der mit dem Tor von Martón nach einer Flanke an den langen Pfosten endete, wo der Spieler ganz alleine einlief. Die Strategie der Gäste, sehr gut zu verteidigen und jede Chance, die sich ihnen bot, zu nutzen, ging auf. Es war ein harter Schlag für die Blau-Weißen, die es nicht verdient hatten, in Rückstand zu geraten. Von da an begann ein weiteres Spiel von etwas mehr als einer halben Stunde.

Die baskische Mannschaft begann, Zeit zu schinden, ohne dass der Schiedsrichter wusste, wie er reagieren sollte. Das Spiel war kaum in Gang gekommen. Doch das Glück war bald auf der Seite von Málaga, und nach einem Fehlpass der Gästeabwehr tauchte Niño auf und überwand den gegnerischen Torhüter mit einem Schuss aus nächster Nähe - ein weiteres schönes Tor des neuen Stürmers (in der Vorsaison hatte er bereits einige Treffer erzielt). Dieses Tor war nach dem Spielverlauf nur gerecht. Mehr war aufgrund der Unterbrechungen und Spielverzögerungen der Basken, die immer wieder versuchten, die Blau-Weißen aus dem Spielrhythmus zu bringen, nicht drin. Enttäuschend.