FC Málaga schlägt Betis mit 3:1 und gewinnt Costa del Sol Cup

Dank eines wie entfesselt spielenden Larrubia, der sich immer mehr zu einem Führungsspieler entwickelt, hat Málaga am Samstag im ausverkauften Rosaleda-Stadion nicht nur den 'Trofeo Costa del Sol' gewonnen, sondern auch eine Begeisterung ausgelöst, wie man sie in dieser Gegend schon lange nicht mehr gesehen hat. Es liegt noch viel Geschichte vor uns, es stehen noch keine Liga-Punkte auf dem Spiel (das wird bald der Fall sein), aber die Mannschaft hat Aspekte des Spiels gezeigt, die uns zweifellos dazu einladen, über Wachstum nachzudenken, auch wenn es im Fußball immer schwierig ist, Vorhersagen zu treffen. Málaga hat seinen Fans in einer ganz besonderen Ausgabe des Turniers Hoffnung gemacht, gegen ein Team aus der Primera División (Erste Liga), mit dem Wiedersehen mit Pellegrini (dem besten Trainer der Vereinsgeschichte) und dem früheren Málaga-Stürmer Isco. Es war eine sehr emotionale Nacht, die einen Wendepunkt darstellen könnte.

Die von Málaga-Trainer Pellicer gewählte Aufstellung eine Woche vor dem Ligastart könnte durchaus auf auf das erste Spielt in La Rosaleda gegen Eibar übertragbar sein. Mit Víctor García anstelle von Dani Sánchez, der in der letzten Saison mehr gespielt hat, und mit Galilea als linkem Innenverteidiger, da der als wichtig eingestufte Montero gerade erst gekommen ist. Abgesehen davon und von der erzwungenen Abwesenheit von Alfonso Herrero aufgrund einer doppelten Platzwunde an der Stirn könnte das Mittelfeldtrio mit Luismi (der sein Comeback gibt), Izan Merino und Dotor, sowie Larrubia und Joaquín auf den Flanken und Adrián Niño als «Neuner» viel Potenzial haben.

Málaga war sehr beeindruckend und zeigte vor allem im Angriff einen Tempowechsel, der in den vergangenen Spielzeiten nicht oft zu sehen war. Hat sich die Qualität der Mannschaft in drei Vierteln des Spielfelds verbessert? Es ist noch zu früh, um das zu sagen, aber das Tor von Larrubia sagt viel über die Entwicklung aus, die Pellicer in der Mannschaft anstrebt, mit Spielern, die gut in den Raum laufen können, dieses moderne Konzept des Fußballs, das er so gerne hervorhebt.

Nach einer dramatischen 17-minütigen Unterbrechung, in der ein Fan auf der Tribüne mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand behandelt werden musste, hatten beide Mannschaften Chancen, die sich aus dem Raum ergaben. Betis vergab nach einem Pass von Bartra auf Bakambu hinter den Innenverteidigern, denn nachdem dieser Carlos López umkurvt hatte, köpfte Álex Pastor den Ball weg. Málaga hingegen, das Team aus der zweiten Liga, war präziser und spielte einen wunderbaren Pass von Dotor in den Lauf von Larrubia, der mit seinem linken Fuß an Pau López vorbei ins Tor traf. Unglaublich, wie sehr sich das Eigengewächs entwickelt hat und Details bietet, die noch vor wenigen Monaten undenkbar gewesen wären.

Betis arbeitete hart in einem etwas sterilen Ballbesitz, versuchte statische Angriffe mit einem wenig inspirierten Isco. Málaga, das in einem kompakten Block gut stand, hatte nur bei den Ballverlusten Probleme, wie bei einem von Luismi und einem weiteren von Joaquin, der zu einer Chance führte, die Pablo Garcia als Linksfuß vergab. Málaga setzte in der Offensive auf Tempowechsel, wobei eine gute kollektive Aktion durch ein Abseitstor von Joaquín zunichte gemacht wurde.

Und mit Beginn der zweiten Halbzeit lief alles noch besser. Obwohl Betis zu Beginn seinen gesamten Angriff umstellte, mit Iker Losada (als theoretischem zentralen Mittelfeldspieler) für den ausgewechselten Isco, Cucho, Chimy Ávila und Lo Celso, schlug Málaga zuerst zu, und zwar zweimal in zwei fast aufeinanderfolgenden Aktionen durch den genialen Larrubia. Zunächst entwischte er Junior, nutzte einen Abpraller und lief auf das Tor zu, wobei er Bartra geschickt auswich und mit einem Schuss ins Kreuzeck traf. Dann brachte er die Flanke zum 3:0 in den Strafraum, wo Chupete den Ball aus der Drehung mit einem präzisen Rechtsschuss einköpfte.

Montero gab sein Debüt und, was noch wichtiger ist, Málaga schien von seinen Gegnern bis kurz vor Schluss nicht gefordert zu werden. Erst dann gelang Cucho Hernández nach einer Flanke von Álex Ortiz zwischen Murillo und Pastor hindurch der Ehrentreffer für die Gäste.