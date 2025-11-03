FC Málaga unterliegt in der Nachspielzeit gegen Castellón (2:1)

Antonio Góngora Castellón Montag, 3. November 2025 Teilen

Es schien unmöglich, aber es war wahr: Málaga fiel in den langen zehn Minuten der Nachspielzeit auseinander, und Castellón konnte das Ergebnis in dieser Zeit umdrehen. Es war eine harte Strafe für die Blau-Weißen (die diesmal in Schwarz, den Farben der Stadt, aufliefen). Die Gäste zogen sich zurück, um die Führung zu verteidigen, und Castellón warf alles nach vorne, bis sie die beiden Tore erzielen konnten, die sie brauchten, um alle drei Punkte zu holen und Málaga ohne den dringend benötigten Auswärtssieg zu lassen.

Die Umstellungen des Trainers haben nicht funktioniert, und die Verstärkung der Abwehr durch einen dritten Innenverteidiger in den letzten Minuten hat nicht ausgereicht, um die Ziele zu erreichen. Die Martiricos-Mannschaft scheiterte zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, als das Spiel bereits entschieden war, und erlitt in den letzten Minuten des Spiels (die Tore fielen in der 92. und 99. Minute) einen unerklärlichen, unglaublichen Rückschlag. Wie in einem Horrorfilm war das Ergebnis für die Hunderte von Fans der Blau-Weißen, die in Castalia anwesend waren, sehr grausam.

Pellicer nahm für dieses Spiel einige Änderungen in der Elf vor, im Falle des Stürmers, der durch die Abwesenheit von Chupete gezwungen war. Der Plan war klar: auswärts nicht zu versagen, die Dynamik aus La Rosaleda zu ändern. Der Start war wichtig, und Málaga versuchte sehr früh, ein Gleichgewicht herzustellen, indem es seine Defensivarbeit mit der Tiefe im Angriff mischte, allerdings ohne klare Optionen. Castellón hatte keine Mühe, das Tor von Herrero zu stören. Und die ersten Chancen hatten die Gäste. Dani Lorenzo und Jauregi versuchten es erfolglos in einem sehr taktischen Spiel.

Málaga tat sich schwer, seine Ansätze in Chancen umzuwandeln, die in vielen Fällen gefährlich waren oder aus Konterangriffen nach Rückständen resultierten. Aber die Martiricos-Elf ließ es an Durchschlagskraft in ihren Angriffen fehlen. Das Mittelfeld leistete gute Arbeit, verschaffte sich manchmal Vorteile und stoppte manchmal die Versuche der Gastgeber, die in der Nähe des Málaga-Strafraums endeten.

Beide Mannschaften waren auf allen Linien intensiv. Das Team aus Málaga hatte zu jeder Zeit klare Vorstellungen und spielte ernsthaft, obwohl es nicht viele Chancen hatte. Kurz vor der Halbzeitpause drängten die Hausherren stärker auf ein Tor, ohne jedoch das Tor der Gäste ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die letzte Chance gehörte Montero.

Das Gleichgewicht war auf dem Höhepunkt, und Málaga versuchte es weiter. Nach einem von Larrubia getretenen Eckstoß unterbrach der Schiedsrichter das Spiel auf Anweisung des VAR. Die Spieler der Heimmannschaft hatten mehrere Hände im Spiel gehabt. Nach fünf Minuten zeigte der Schiedsrichter nach Rücksprache mit dem Monitor auf den Elfmeterpunkt, Jauregi verwandelte den Strafstoß und brachte seine Mannschaft in einem wichtigen Auswärtsspiel in Führung. Obwohl es vorher keine klaren Chancen gab, verfolgte die Mannschaft von Pellicer eine sehr praktische Strategie.

Es war vorhersehbar, dass Castellón das Spiel drehen würde, und so kam es auch. Die Heimmannschaft machte Druck, doch Málaga verteidigte gut. Der Trainer brachte in den letzten Minuten sogar Galilea, um mit drei Innenverteidigern zu verteidigen. Die Gäste waren sehr angeschlagen. Es folgte eine gefährliche Aktion nach der anderen, bis Cámara in der Nachspielzeit einen Stellungsfehler ausnutzte und den Ausgleich erzielte. Ein Punkt schien das kleinere Übel zu sein, doch es kam noch schlimmer, denn sieben Minuten später, in der 99. Minute, erzielte Doué den zweiten Treffer und brachte die Blau-Weißen damit endgültig ins Hintertreffen. Es war ein weiterer harter Schlag, das Ergebnis all ihrer Unzulänglichkeiten gegen einen immer stärker werdenden Rivalen.