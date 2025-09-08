FC Málaga - von der Ekstase zum Kontrollverlust

Pedro Luis Alonso Málaga Montag, 8. September 2025 Teilen

Málaga wollte das Team aus Granada rechts überholen, das noch vor eineinhalb Jahren zwei Klassen über ihnen stand. Die beiden Mannschaften kamen mit sehr gegensätzlichen Zielen zum Derby, die Blau-Weißen ungeschlagen und die Rot-Weißen ohne einen Punkt, aber in La Rosaleda wurde aus der Euphorie über zwei frühe Tore eine absolute Unbeherrschtheit, die zum Ausgleichstreffer und fast zu einer Führung des Gegners führte. Ein bitterer Beigeschmack, zumal die Mannschaft an der Tabellenspitze hätte ausharren können.

Málaga nahm von Beginn an nur eine Änderung in der Formation vor, nämlich Dani Sánchez für Víctor García, und die Offensivkraft der beiden Mannschaften schien nicht zu einem anfänglichen sehr taktischen Spiel zu passen, wie man es am Samstag in der Zweiten Liga gesehen hat. Aber in den Strafräumen war die Effizienz in der ersten Halbzeit fast vollständig. Granada begann mit einer Fünferabwehr, aber wenn es darauf ankam, waren die Rot-Weißen ratlos, wenn sie in den Raum spielen mussten, eine Variante, in der Málaga in dieser Saison so sehr gewachsen ist, wie sie an der Costa del Sol und am Sonntagabend gezeigt haben.

Juanpes Lupfer zur 1:0-Führung war präzise, aber Chupetes Kopfball war nicht weniger einfach, und Luca Zidane konnte diesen nicht mehr verhindern. Es waren gerade einmal zwanzig Minuten vergangen, und schon lag Málaga bei seiner Rückkehr in den Profifußball so früh wie nie zuvor in Führung.

Granada entwickelte sich zu einer Mannschaft, die mit weniger Spielfreude, mehr afrikanischem Gewicht in ihren Reihen und einer gewissen Unordnung auftrat, aber das Spiel drehte sich und war nach Casadesús' Tor zur Halbzeit offen. Zunächst scheiterte Pablo Sáenz mit einer guten Parade bei einem ruhigen Auftritt im Strafraum, doch dann erzielte der rechte Flügelspieler der Gäste ein Tor in einer Aktion, die wegen zweier möglicher Abseitssituationen geprüft wurde, die aber beide nicht gegeben waren. Faye setzte sich gegen Puga durch und spielte eine Flanke von links zu Bouldini, der von Murillo in Szene gesetzt wurde. Der Marokkaner legte den Ball mit dem Rücken zu Casadesús ab, und dessen Schuss von der Strafraumgrenze strich knapp an Montero vorbei. Es hätte noch schlimmer kommen können, denn Fayé traf kurz vor der Halbzeit mit einem Flachschuss, der Alfonso Herrero überraschte, nur den Pfosten, so dass das Spiel weiter offen blieb.

So kam Granada mit Jorge Pascual in Topform viel besser ins Spiel. Der für den verwarnten Bouldini eingewechselte Jorge Pascual schickte Alfonso Herrero auf die Reise, der in der Luft stehen blieb, um seinen Kopfball zu fangen, und traf dann mit einem Schuss von außerhalb des Strafraums den Pfosten, der wegen einer Abseitsstellung von Sergio Ruiz nicht anerkannt worden wäre.

Málaga kam nicht mehr ins Spiel, das kurz darauf durch eine weitere Aktion, die vom VAR überprüft werden musste, ausgeglichen wurde. Diesmal war es Pablo Sáenz, der sein Glück aus der Distanz versuchte, und nachdem Herrero den Abpraller mit dem Bein abgewehrt hatte, nutzte Alemañ den Abpraller.

Málaga versuchte, mit harmlosen Schüssen von Rafa und Izan Merino wieder auf die Beine zu kommen, und Pellicer versuchte sofort, mit der Einwechslung von Dotor und Lobete für Rafa und Joaquín das Skalpell anzusetzen. Die Blau-Weißen versuchten, nach einer halben Stunde der Gnade des Gegners wieder die Kontrolle über das Spiel zu erlangen und glichen die Begegnung etwas aus. Chupete hätte beinahe einen Hattrick erzielt, als er sich streckte, um eine Flanke von Gabildondo zu verwerten, oder als er einen Freistoß von Zidane abwehrte.

Aber man hatte das Gefühl, dass Málaga nicht in der Lage war, die Situation umzukehren, in einer Atmosphäre, die durch die Proteste von den Tribünen gegen das Urteil von Lax Franco, mit dem die Mannschaft meist schlecht abschnitt, aufgeheizt wurde. Mit Ochoa kam mehr Power ins Spiel, aber immer wieder gewann Granada die Auseinandersetzungen, mit einem nervenstarken Pascual, bis das Unentschieden endgültig feststand.