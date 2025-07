Mehr als 6.000 Inhaber von Dauerkarten des FC Málaga erneuern diese am ersten Tag der Saison

Antonio Góngora Mittwoch, 2. Juli 2025 Compartir

Die Dauerkartenkampagne des FC Málaga hat einen spektakulären Start hingelegt. Allein am ersten Tag der Kampagne haben bis zum Kassenschluss in La Rosaleda mehr als 6.000 Fans ihre Dauerkarten für die nächste Saison erneuert, eine wirklich beachtliche Zahl. Erledigt wurde dies online oder persönlich an den Kassen des Stadions La Rosaleda, wo die über 60-Jährigen ihre Zugangsberechtigung zu den Spielen erneuerten.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags wartete bereits eine Gruppe von Mitgliedern vor den Stadiontoren, um ihre Eintrittskarten an der Kasse zu verlängern. Die Schlangen waren in diesem Fall nicht allzu lang, da alle Fans ihre Mitgliedschaft noch nicht persönlich verlängern konnten.

Ehemalige Dauerkarteninhaber haben seit Dienstag bis Sonntag, 27. Juli Zeit, ihre Karten zu verlängern. Sie können dies online oder direkt an den Kassen von La Rosaleda tun, aber in diesem Fall nur vom 7. Juli bis zum Ende dieses Zeitraums. Es gibt eine Ausnahme, die diejenigen betrifft, die über 60 Jahre alt sind. Sie können diese Prozedur vom ersten Moment an direkt im Martiricos-Stadion durchführen.

Die Dauerkarten von Málaga werden erneut unterteilt in solche für junge Leute bis 25 Jahre und solche für ältere Fans, die als allgemeine Dauerkarten gelten. Auch die Karten für Kinder bis 14 Jahre werden beibehalten, allerdings wird der Preis für die Verlängerung von 40 auf 50 Euro deutlich erhöht. Auf diese Weise wird der günstigste Preis für die Erneuerung der Mitgliedschaft, abgesehen von der Grada de Animación oder der oben erwähnten Kinderkarte, für Jugendliche in Fondo 2 121 Euro betragen (plus 11 Euro), während der teuerste Preis für diejenigen, die ihre Mitgliedschaft aus der letzten Saison fortsetzen, in Tribuna 1 462 Euro beträgt (plus 42 Euro). Die allgemeine Erhöhung beträgt 10 Prozent in allen Kategorien und Bereichen des Stadions.

Auch in diesem Jahr bietet der Kauf einer Dauerkarte neben dem Besuch aller Heimspiele von Málaga weitere Vorteile. Die Mitglieder können auch die Spiele der Frauenmannschaft, der Reservemannschaft und der ersten Jugendmannschaft kostenlos besuchen, sofern es die Kapazität erlaubt. Außerdem erhalten sie in den Geschäften des Vereins in La Rosaleda und Larios einen Rabatt von 10 Prozent. Außerdem können sie bevorzugt Karten für Auswärtsspiele erwerben, an Verlosungen teilnehmen und andere Ermäßigungen in Anspruch nehmen oder ihre Dauerkarte kostenlos an den Kassen erhalten.

Die Dauerkarten können direkt per Karte bezahlt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, per Lastschrift mit automatischer Verlängerung für die folgenden Spielzeiten zu zahlen, während der Verein auch Barzahlung an den Kassen von La Rosaleda anbietet.