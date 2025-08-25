Rafa rettet Málaga mit spektakulärem Fallrückzieher (1:0)

Antonio Góngora Montag, 25. August 2025 Teilen

Málaga konnte das Spiel gegen die zweite Mannschaft von Real Sociedad nicht ohne den ersten Sieg absolvieren. Es war fast schon eine Verpflichtung. Und am Ende haben sie es geschafft, aber es hat sie viel mehr Mühe gekostet als erwartet, weil ein Tor auf sich warten liess und die jungen Basken vor allem in der Defensive sehr gut waren. Und wie haben sie es geschafft? Auf die spektakulärste Art und Weise, nämlich durch ein herrliches Tor mit einem Fallrückzieher von Rafa, der normalerweise recht leicht ins Netz trifft. Ein Tor 'in extremis', das die Blau-Weißen aus ihrem Trott herausholte, der durch mangelnden Erfolg vor dem Tor verursacht wurde.

Vier Punkte aus zwei Heimspielen. So lautet die Bilanz von Málagas Start in die Ligasaison, der sich im Vergleich zur letzten Saison zwar verbessert hat, aber nicht ausreicht, um diese Spiele klarer zu entscheiden. Der knappe Sieg Málagas wurde jedoch dem gerecht, was man in La Rosaleda sah, wo die Blau-Weißen dominierten und Chancen zum Sieg hatten. Sie hatten den Sieg verdient gehabt, aber sie mussten bis zum Schluss warten.

APAGA Y VÁMONOS, QUE ESTO ES EL GOL DEL AÑO 🤯🤯🤯



RAFA RODRÍGUEZ DA LA VICTORIA AL MÁLAGA DE CHILENA 💥#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/ZFVdc7eKei — DAZN España (@DAZN_ES) August 24, 2025

Pellicer nahm einige minimale Änderungen vor, um sich den Sieg im zweiten Anlauf in La Rosaleda zu sichern. Eine davon wurde durch das Fehlen von Luismi erzwungen. Dani Lorenzo kam, wie schon im letzten Spiel, in die Partie. Die zweite hatte mit der Leistung der Spieler zu tun, denn Joaquín stand gegen Eibar nicht in der Startelf, aber als er in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, lieferte er eine gute Leistung ab. Deshalb brachte der Trainer ihn anstelle des angeschlagenen Lobete. Der Rest ist derselbe wie beim Ligaauftakt, ebenfalls zu Hause.

Und Málaga kam wie eine Dampfwalze aus der Kabine, dominierte das Spiel und kam deutlich in der gegnerischen Hälfte an. Sie wollten ihre Dominanz zeigen und das Spiel schnell, fast im Eiltempo, entscheiden. Larrubia eröffnete den Reigen der Chancen mit einem Distanzschuss, der weit daneben ging, doch es folgten zwei aufeinanderfolgende Aktionen, bei denen die Blau-Weißen mögliche Elfmeter reklamierten (der Schiedsrichter gab sie nach Rücksprache mit dem VAR nicht). Dann war der aktive Joaquín an der Reihe, der den Ball von der Strafraumgrenze aus sogar an die Latte knallte.

Der Lauf der Hausherren wurde jedoch durch mehrere aufeinanderfolgende Chancen von Real B gestoppt. Zwei davon waren klar und deutlich. Zuerst schoss Orobengoa und dann Ochieng. Letzterer kam nach einem Zweikampf mit Víctor García im Eins-gegen-Eins mit Herrero an den Ball, doch sein Schuss ging hoch über den Torwart der Blau-Weißen hinweg. Das Spiel wurde zeitweise offener und bot Alternativen, obwohl Málaga seine Linien etwas mehr anpasste und den Vorstoß der baskischen Reservemannschaft stoppte. Und Pellicers Mannen setzten ihren Rhythmus, ihren Schwung und ihre Torchancen fort: Dotor hätte dies nach einer Aktion von Larrubia tun können und Niño versuchte es ebenfalls aus der Distanz. Málaga hatte es eilig, in Führung zu gehen, aber sie vergaben und ihre Gegner gaben den Angriff auch nicht auf.

Málaga Alfonso Herrero; Puga, Álex Pastor, Montero, Víctor García; Larrubia, IzanMerino (Juanpe, 67. Minute), Dotor (83. Minute), Joaquín (Aaron Ochoa, 67. Minute); Dani Lorenzo (Chupete, 46. Minute) und Niño (Lobete, 57. Minute). Außerdem aufgestellt: Carlos López, Gabilondo, Galilea, Murillo und Dani Sánchez. 1 - 0 Real Sociedad B Fraga; Dadie, Beitia, Peru Rodríguez, Agote (Lebarbier, 7. Minute6); Carbonell, Mikel Rodríguez (Garro, 76. Minute), Gorosabel (Astiazarán, minuto 88); Ochieng (Díaz, 62. Minute), Mariezkurrena (Carrera, 62. Minute) und Orobengoa. Außerdem aufgestellt: Arana, Kita, Marchal, Osazuwa, Ramírez, Astigarraga und Eceizabarrena Tor: 1-0, 87. Minute: Rafa gelingt eine Klassetor per Fallrückzieher.

Schiedsrichter: De Ena Wolf (aus Aragón), unterstützt am VARvon De la Fuente Ramos (Kastilien-León). Gelbe Karte sahen lla Izan Merino, Larrubia und Carrera

Málaga zeigte sich im Vergleich zur letzten Saison verändert, mit Tiefe, Tempo und dem üblichen Arbeitstempo, aber ohne Tor. Niño reklamierte einen weiteren Elfmeter, während Pastor eine Chance in einem brillanten Abschluss der ersten Halbzeit nach Vorlage von Larrubia hatte, der sich weiterhin in einem schwindelerregenden Tempo entwickelt. Und so ertönte der Halbzeitpfiff zu Unrecht, denn die Blau-Weißen hätten einen anderen Spielstand verdient gehabt.

Der Mangel an Toren veranlasste Pellicer, zur Halbzeit einen Wechsel vorzunehmen: Chupete für Dani Lorenzo (Lobete wurde später ebenfalls eingewechselt). Und Málaga spielte etwas durchdachteren Fußball, weniger überhastet und mit der gleichen Dominanz. Allerdings war es nun schwierig, das gegnerische Tor zu erreichen, und es gab keine Chancen mehr. Die Mannschaft brauchte mehr Druck, um sich Chancen zu erspielen. Es war ein Moment der Unentschlossenheit nach einer Stunde Spielzeit.

Es dauerte bis zu weiteren Wechseln, bis Málaga wieder etwas mehr Schwung bekam und mit der Unterstützung der Zuschauer begann, einen sehr jungen, aber sehr starken Gegner in die Knie zu zwingen. Es schien, als wäre das Tor nahe, aber es kam nicht dazu. Am nächsten kam Larrubia mit einem Schuss, der ins Seitenaus prallte. Und kurz darauf war es Lobete, der einen Kopfball aus guter Position verfehlte.

Im Endspurt des Spiels war La Rosaleda ein spektakulärer Hexenkessel, was sich auch auf das Spielfeld übertrug. Und bei einem Angriff von Málaga kam der Ball nach einigen wichtigen Möglichkeiten zu Rafa, der sich einmal mehr in Szene setzte: ein herrliches Fallrückzieher-Tor, als die Blau-Weißen schon zitterten. Ein spektakuläres Tor, das einen wichtigen Sieg bedeutete.