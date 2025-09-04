Sur Deutsche

Trainerin Sonia Bermúdez. EFE
Frauenfußball

Halbfinale der UEFA Women's Nations League in Málaga

Am kommenden 24. Oktober trifft die spanische Nationalmannschaft im Hinspiel des Halbfinales auf Schweden

FABIAN PAKULAT

MÁLAGA.

Donnerstag, 4. September 2025

Im Stadion La Rosaleda wird das erste Länderspiel unter der neuen Nationaltrainerin Sonia Bermúdez ausgetragen. Die ehemalige spanische Nationalspielerin tritt damit die Nachfolge von Montse Tomé an und steht gleich bei ihrer Premiere vor einer echten Bewährungsprobe. Gegner ist mit Schweden ein international hochklassiges Team, das sich – genau wie Spanien – berechtigte Hoffnungen auf den Titelgewinn macht.

Die Partie hat nicht nur sportlich, sondern auch symbolisch einen besonderen Stellenwert. Schon im Dezember 2023 waren beide Mannschaften in Málaga aufeinandergetroffen – Spanien gewann damals spektakulär mit 5:3 nach einem Rückstand. Dieses emotional aufgeladene Duell, das vielen Fans noch in Erinnerung geblieben ist, bildet einen sehr interessanten Rahmen für das kommende Halbfinale.

Das Rückspiel findet nur wenige Tage später statt: Am 28. Oktober 2025 empfängt Schweden die Spanierinnen im Gamla Ullevi-Stadion in Göteborg. Beide Begegnungen entscheiden darüber, wer im Finale der Nations League stehen und sich gleichzeitig die Chance auf die Teilnahme am Olympischen Fußballturnier 2026 sichern kann.

Tickets

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen noch keine offiziellen Informationen zum Ticketverkauf für das Spiel in Málaga vor. Der spanische Fußballverband RFEF hat den Austragungsort zwar bestätigt, doch Details zu Verkaufsstart oder Ticketkontingenten stehen noch aus. Erfahrungsgemäß werden Eintrittskarten über die Webseite der RFEF verkauft: tickets.rfef.es.

Die Spannung rund um dieses Halbfinale ist bereits groß. Neue Trainerin, altbekannter Gegner, elektrisierende Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen – Málaga dürfte am 24. Oktober daher im Mittelpunkt des europäischen Frauenfußballs stehen.

