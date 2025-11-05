Liverpool holt Real Madrid auf den Boden der Tatsachen zurück

Óscar Bellot Madrid Mittwoch, 5. November 2025 Teilen

Die beste Liverpooler Mannschaft der Saison traf am Dienstag auf eine Mannschaft von Real Madrid, die mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung mit den Reds ging, aber an die Mannschaft erinnerte, die in der letzten Saison in Anfield auftrat. Die Mannschaft von Xabi Alonso war weit entfernt von der Intensität, die der englische Meister an den Tag legte, und musste sich lediglich auf die riesigen Arme von Courtois verlassen, um der Feuerkraft der Gastgeber standzuhalten. Die Leistung des Belgiers war stratosphärisch, fast so gut wie diejenige, die dem Klub aus Merseyside vor drei Jahren in Paris den Ruhm verwehrte. Seine Wunder reichten aus, um die drohende Niederlage zu verhindern, doch auch das Repertoire des Riesen aus Bree hat seine Grenzen.

Mac Allister durchbrach schließlich die Mauer des Belgiers um sein Tor und bescherte Liverpool den dritten Sieg in dieser Saison in der Champions League und fügte Real Madrid, das zwei der drei großen Prüfungen in dieser Saison nicht bestanden hat, die erste Niederlage in diesem Wettbewerb zu. Nachdem die peinliche Derby-Niederlage im Metropolitano mit einem überzeugenden Sieg im Derby im Santiago Bernabeu vergessen schien, bewiesen die Blancos in Anfield, dass sie noch einen weiten Weg vor sich haben, um in den großen Spielen die nötige Zuverlässigkeit zu erreichen.

Liverpool kam zur Mutter aller Schlachten mit dem fragwürdigen Wirtz zurück in die Elf, nachdem der Deutsche am vergangenen Samstag gegen Aston Villa ausgewechselt worden war, während Real Madrid die Aufstellung wiederholte, die Xabi Alonso im Clásico erfolgreich getestet hatte und die für die großen Spiele reserviert zu sein scheint, zumindest solange Carvajal auf der Krankenstation bleibt und Trent nicht von der Bank kommt.

Die Weißen gingen mit viel Selbstvertrauen in die Partie und die Roten waren erleichtert, dass sie sich nach einer berüchtigten Formkurve über Wasser halten konnten, aber Dynamik zählt in Anfield wenig, wo auch die Mystik eine Rolle spielt und wo es einen Meister gibt, der die Mittel hat, mit jedem zu kämpfen. Und so kam Liverpool, angespornt von einer majestätischen Heimfangemeinde, mit Biss aus der Kabine und drückte gegen eine Mannschaft, die Real Madrid nicht das Wasser reichen konnte, ihr typisches Tempo durch.

Überlaufende

Liverpools Aggressivität überwältigte ein träges Real Madrid, was sich in vier Treffern von Szoboszlai in der ersten Halbzeit widerspiegelte. Zwei davon beantwortete Courtois mit ebenso vielen immensen Eingriffen wie die neun, mit denen er vor drei Jahren in Paris den Angriff der Reds auf die «Orejona» vereitelte. Ein weiterer, nicht ganz so bösartiger, landete ebenfalls im Handschuh des belgischen Riesen, und ein weiterer prallte gegen die Hand von Tchouaméni, und zwar in einer Aktion, die den Anhängern des Neuen Testaments des Schiedsrichterwesens einen Freibrief für einen Elfmeter verschafft hätte, die aber vom rumänischen Schiedsrichter István Kovács als legal angesehen wurde. Der fünfte und letzte Schuss von Mac Allister vor der Pause wurde von Courtois abgewehrt, wer sonst als Courtois.

In den ersten 45 Minuten gab es nur einen Versuch von Bellingham, den Mamardashvili parierte, und einen Schuss von Mbappé, der in die Wolken ging, obwohl er mehr Ballbesitz hatte als das wesentlich bissigere und vertikale Liverpool.

Courtois wurde in der zweiten Halbzeit noch einmal zum Helden, als er zwei Kopfbälle von Van Dijk und Konaté abwehrte, aber da es keinen anderen Puffer gegen einen solchen Beschuss gab, war es nur eine Frage der Zeit, bis die weiße Wand in sich zusammenfiel. Sie wurde von Mac Allister zerstört, der nach einer maßvollen Flanke von Szoboszlai zum zweiten Mal in dieser Saison gegen Real Madrid traf und damit die Euphorie in Chamartín beendete und dem wiedererstarkten Liverpool ein Lächeln ins Gesicht zauberte.