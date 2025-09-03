Licht und Schatten bei Saint-Supéry und Spaniens Niederlage gegen Italien

Nacho Carmona Málaga Mittwoch, 3. September 2025 Teilen

Mario Saint-Supéry aus Málaga, der einzige einheimische Vertreter bei der Eurobasket, musste gegen Italien die zweite Niederlage in der Gruppenphase hinnehmen, nachdem er im ersten Spiel gegen Georgien gescheitert war und in den beiden folgenden Partien Bosnien und Zypern besiegt hatte.

Er spielte 17:43 Minuten und war damit die zweite Geige hinter seinem Gegenspieler auf der Einser-Position, De Larrea, der mit 15 Punkten und 17 Punkten der beste Spieler der Eurobasket war. Der Spieler aus Málaga erzielte sieben Punkte, holte einen Rebound und einen Assist und wurde mit 3 Punkten bewertet.

Er nicht allzu selbstbewusst, obwohl er vor dem Korb gut war und einige wichtige Punkte erzielte, um die Mannschaft in Führung zu halten. In der Verteidigung war er hartnäckig und machte so viel Druck wie möglich, obwohl man ihm bei einem Turnier dieser Größenordnung seine Jugend ansieht. Am Donnerstag spielen die Spanier um 20.30 Uhr erneut gegen Griechenland. Es könnte das letzte Spiel der Spanier bei dieser Eurobasket sein, denn sie müssen sich noch ihren Platz im Achtelfinale sichern.

Balcerowski spielte im polnischen Achtelfinale gegen Frankreich 25 Minuten, erzielte acht Punkte und holte fünf Rebounds, vier davon in der Defensive. Sein Team konnte sich jedoch nicht gegen einen der Favoriten durchsetzen (83:76) und muss nun, mit dem Ticket für das Achtelfinale in der Tasche, am Donnerstag gegen Belgien ein weiteres belangloses Spiel bestreiten.