Spanien trennt sich von Nationaltrainerin Montse Tomé Nach der Enttäuschung im EM-Finale der Frauen setzt der spanische Fußballverband jetzt auf die U-23 Trainerin Sonia Bermúdez

Nur wenige Wochen nach der Fußball-Europameisterschaft der Frauen trennt sich der spanische Fußballverband von Trainerin Montserrat Tomé.

Der zum 31. August auslaufende Vertrag wird nicht verlängert, wie der Verband nach einer Vorstandssitzung mitteilte. Nachfolgerin wird die bisherige U23-Nationaltrainerin Sonia Bermúdez. An ihrer Seite steht künftig Iraia Iturregi, ehemalige Spielerin und Trainerin von Athletic Bilbao.

Zudem übernimmt David Aznar, derzeit Trainer des baskischen Vereins, die U18 und U19. Milagros Martínez wird neue Trainerin der U17.

WM-Triumph als Assistentin

Tomé führte Spanien zuletzt bei der EM in der Schweiz bis ins Finale. Dort unterlag «La Roja» jedoch England im Elfmeterschießen.

Darüber hinaus gewann der Weltmeister unter Tomés Regie im vergangenen Jahr die Nations League. Den WM-Triumph 2023 in Australien erlebte Tomé noch als Assistentin des umstrittenen und danach entlassenen Jorge Vilda. Anschließend wurde sie Cheftrainerin, verpasste aber eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Frankreich, als die Spanierinnen im Bronze-Spiel dem deutschen Team unterlagen.

Schon während der EM hatte es aufgrund des auslaufenden Vertrags Spekulationen um die Zukunft von Tomé gegeben.

Die EM-Finalniederlage gegen England dürfte der 43-Jährigen dann den Job gekostet haben.