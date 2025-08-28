Spaniens Niederlage gegen Georgien im Basketball schürt Zweifel

Cristián Ramón Cobos Madrid Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Spanien hat sich bei der Verteidigung seines europäischen Throns gleich zu Beginn das Leben selbst schwer gemacht. Die Mannen von Sergio Scariolo wurden von Georgien völlig überrannt, das die Schwäche der Spanier beim Rebounding und die mangelnde Treffsicherheit aus der Dreipunktelinie ausnutzte. Die Nervosität der Debütanten und die mangelnde Präsenz der Veteranen wurde von den Georgiern ausgenutzt, um einer Mannschaft, die ihre Zweifel noch nicht überwunden hat und die ein viel stärkeres Wettbewerbsgen braucht, um ihre fehlenden Ressourcen zu kompensieren, den ersten Schlag zu versetzen.

Spanien will den Thron, den es 2022 erobert hat, auf überraschende Art und Weise zurückerobern und befindet sich inmitten eines großen Generationswechsels, der aufgrund der zahlreichen Abgänge beschleunigt werden musste. Die Nationalmannschaft startete in diese Europameisterschaft nach einer Vorbereitung, die mehr Schatten als Licht hatte, mit einer Bilanz von einem Sieg und fünf Niederlagen. Die Eindrücke waren nicht gut, aber der enttäuschende Auftakt gegen Georgien ließ die Zweifel wachsen.

Es war allgemein bekannt, dass der letzte Tanz von Sergio Scariolo an der Spitze der spanischen Nationalmannschaft die schwierigste Herausforderung für den italienischen Trainer war, seit er an der Spitze der Nationalmannschaft steht. Nicht umsonst verlor er auf dem Weg dorthin wichtige Spieler wie Alberto Abalde, Lorenzo Brown, Eli John Ndiaye und Alberto Díaz, einige durch Verletzungen und andere aufgrund persönlicher Probleme. Diese Abgänge kamen zu den bereits bekannten Abgängen von Hugo González, Juan Nuñez und Usman Garuba hinzu. Die Position des Point Guard blieb somit in den Händen von zwei neuen Spielern mit einer großen Zukunft, Mario Saint-Supéry und Sergio de Larrea.

Die fehlende Erfahrung machte sich bei Spanien bemerkbar, das nicht optimal in die Partie startete. Die Mannen von Sergio Scariolo waren nicht in der Lage, bequeme Wurfsituationen zu finden, und die Fehler von der Dreipunktelinie und die Turnover folgten Schlag auf Schlag, während Sandro Mamukelashvili für die Georgier keinen Fehler machte. Angesichts dieser Situation nahm der italienische Trainer die erste Auszeit, um die Taktik neu zu justieren. Nach der Ansprache gelang Joel Parra der erste Dreier, doch das war nur eine Fata Morgana, denn Georgien dominierte weiterhin in der Nähe des Reifens und beendete das erste Viertel mit einer 20:17-Führung, obwohl die Spanier in der Schlussphase noch einmal aufdrehten.

Das zweite Viertel begann mit den gleichen Empfindungen. Spanien zeigte sich im Angriff nervös und unkonzentriert und war bei der Gewinnung von Rebounds unterlegen. Als das Team ihn am meisten brauchte, schien der MVP des letzten Turniers, Willy Hernángomez, das Spiel zu dominieren und Spanien auf der Anzeigetafel näher zu bringen. Darüber hinaus sorgte die verbesserte Verteidigung für den Ausgleich. Doch Tornike Shengelia, die nach einer Herzrhythmusstörung endlich wieder spielen konnte, erzielte knapp eine Minute vor der Pause einen Dreier, den Darío Brizuela mit einem Korb kurz vor Ende der Spielzeit zum 37:35-Halbzeitstand konterte.

Nicht ansprechbar, erschütternd

Shengelia konnte mit mehreren Körben in Folge den Rückstand auf der Anzeigetafel wieder aufholen. Wieder zeigten sich die Nerven. Aber wenn es zuerst Willy war, so war es diesmal Santi Aldama, der an der Reihe war. Obwohl Spanien solider agierte, unterliefen ihm mehrere Fehler, was Mamukelashvili ausnutzte und einen Vorsprung von neun Punkten herausspielte, den Spanien nur um einen Punkt verkürzen konnte, obwohl es kurz vor Ende des Viertels einen Bonuspunkt zum 57:49 erzielte.

In der letzten Phase des Spiels ging Spanien mit viel Elan und Energie ans Werk. Trotz eines weiteren Dreiers von Shengelia konnte Juancho den Rückstand aufholen und Georgien das Fürchten lehren. Es war an der Zeit, nicht aufzugeben. Doch erst Mamukelashvili und dann Goga Bitadze sorgten für einen Zwölf-Punkte-Rückstand, der das Spiel praktisch besiegelte. Scariolos Team zeigte keine Reaktion, war im ersten Spiel der Eurobasket 2025 unterlegen und steht nun vor einem sehr schwierigen Szenario, um die erste Phase zu überstehen.