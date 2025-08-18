Turnier der Costa del Sol: Spielpläne, Eintrittskarten und Preise

Nacho Carmona Málaga Montag, 18. August 2025 Teilen

In drei Tagen werden die Spieler von Unicaja (die Nicht-Internationalen) beginnen, nach ihrem wohlverdienten Urlaub nach und nach in Málaga einzutreffen, und in weniger als zehn Tagen werden sie mit dem Training beginnen, um sich auf die ersten beiden offiziellen Turniere der Saison vorzubereiten: den Intercontinental Cup in Singapur und den Endesa Super Cup in Málaga. Davor steht jedoch noch das traditionelle Torneo Costa del Sol an, das prestigeträchtigste Turnier der Vorsaison in Spanien, an dem Real Madrid und ALBA Berlin teilnehmen.

Drei Tage lang, vom 5. bis 7. September, wird an drei verschiedenen Orten in der Provinz ohne Unterbrechung Basketball gespielt. Am 5. September um 20 Uhr spielen Unicaja und ALBA Berlin im Paco Aguilar Pavillon in Vélez-Málaga gegeneinander; am 6. September um 20 Uhr trifft die deutsche Mannschaft im Palacio San Miguel in Torremolinos auf Real Madrid, während am 7. September um 18 Uhr Unicaja und Madrid im Sportpalast Martín Carpena in Málaga gegeneinander antreten, um ein intensives Basketball-Wochenende abzuschließen.

Die Einzelkarten für die Spiele kosten jeweils acht Euro. Unicaja bietet den Dauerkarteninhabern die Möglichkeit, ihre Karten einige Tage vor dem Spiel gegen Real Madrid im Martín Carpena abzuholen, um sich einen Sitzplatz zu sichern. Darüber hinaus kann das gesamte Turnier live auf dem Sender 101 Television verfolgt werden.

Im vergangenen Jahr nahmen Monaco und Baskonia teil, und die Spiele wurden in Alhaurín de la Torre und Manilva ausgetragen. Der Präsident der Provinzregierung, Francisco Salado, betont, dass die Idee darin besteht, die Gemeinden jedes Jahr zu wechseln, um den Bewohnern der Provinz den Sport auf hohem Niveau näher zu bringen. Allen und so vielen wie möglich.

Der Präsident von Unicaja, López Nieto, betonte seinerseits das Prestige des diesjährigen Aufgebots: «Real Madrid konnte letztes Jahr wegen einer Verpflichtung nicht kommen, aber dieses Jahr werden sie in Málaga sein. Und ALBA hat einen Schritt in Richtung FIBA-Sphäre gemacht, den wir schon vor langer Zeit getan haben». Er freute sich, dass immer mehr Vereine sich für die BCL statt für die Wettbewerbe der Euroleague entscheiden, eine Wahl, die Unicaja vor einigen Jahren getroffen hat und die sich als erfolgreich erwiesen hat.

An der Präsentation des Turniers nahmen neben den Vereinsvertretern auch der Präsident der Provinzregierung, Francisco Salado, der Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre, die Stadträtin von Vélez-Málaga, Alicia Ramírez, und der Abgeordnete Luis José Rodríguez del Pozo, der Torremolinos vertritt, teil.