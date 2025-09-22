Basketball: Unicaja baut seine interkontinentale Herrschaft aus

Juan Calderón Singapur Montag, 22. September 2025 Teilen

Der Siegeshunger von Unicaja ist noch nicht gestillt. Am vergangenen Sonntag gewann das Team aus Málaga in Singapur seinen zweiten Intercontinental-Cup mit einem großartigen Sieg in der zweiten Halbzeit gegen NBA G League United (71:61), die den Offensivdrang der Mannschaft aus Málaga im dritten Viertel nicht eindämmen konnten. Es ist der siebte Titel für diese Gruppe von Spielern seit Februar 2023. Trotz der Veränderungen ist die Sieger-DNA immer noch intakt, und der Sieg untermauert das neue Unicaja-Projek. Der Gewinn des Interkontinental-Cups war von grundlegender Bedeutung für die Konsolidierung einer Mannaschaft, die sich erst noch entwickeln muss, die aber ihren Fans bereits die erste große Freude der Saison bereitet hat.

Der Beginn des Spiels brachte ein völlig unerwartetes Szenario, sowohl wegen des Erfolgs der Amerikaner als auch wegen der Verwirrung von Unicaja. Die Mannschaft aus Málaga stand vor dem gegnerischen Korb mit leeren Händen da, auch weil sie nicht wusste, wie sie mit der Zonenverteidigung umgehen sollte, die NBA G League United für sie eingerichtet hatte. Vier Minuten ohne Korberfolg sorgten für einen zähen 0:10-Start, und Ibon Navarro musste eine Auszeit nehmen. Die neuen Anweisungen änderten nichts am Gesicht seiner Mannschaft, die weiterhin Probleme hatte. Duarte verschoss vier Würfe in Folge, und sein Trainer musste ihn auf die Bank setzen. Gegen Unicaja hagelte es Körbe, und Alberto Díaz beschwerte sich unablässig über die Verteidigung der Amerikaner, aber die Schiedsrichter waren auf der Seite des Gegners. Unicaja verstärkte das Rebounding mit Djedovic und Sulejmanovic, und die Hereinnahme von Perry gab dem Team ein neues Gesicht, obwohl das erste Viertel mit einem zähen 11:21 endete.

Die Mannschaft aus Málaga brauchte zehn Minuten, um zwei gute Verteidigungen aneinander zu reihen, aber sie musste fast den Tiefpunkt erreichen, um zu reagieren. Beim Stand von 16:28 in der Anfangsphase des zweiten Viertels weckte Kalinoski Unicaja auf und eröffnete einen 9:2-Lauf, der die Dinge wieder ins Lot brachte (25:30, 15. Min.). Die Amerikaner hatten es nicht mehr leicht. Die Drei-Punkte-Würfe gingen nicht rein, die Schiedsrichter begannen, die Regeln anzuwenden, und nur Hunt konnte Unicaja noch vor der Pause sechs Punkte von der Linie erzielen, um den Spielstand zu verkürzen (33:36, min.20). Der Schlüssel zu dieser Reaktion waren Perry und Djedovic, der weiß, wie man diese Art von Spiel spielt.

Der Aufwärtstrend von Unicaja wurde durch ein hervorragendes drittes Viertel unterstrichen, in dem es den Gegner klar dominierte. Die Energie im Spiel von Perry war maßgeblich für die erfogreiche Aufholjagd. Gegen Balcerowski gab es kein Durchkommen und der Pole war es auch, der in den letzten Aktionen derr Malagueños die Hauptrolle spielte, mit zwei guten Verlängerungen für einen Slam Dunk. Der Spielstand lautete 56:41, was Unicaja in greifbare Nähe des Titels brachte.

Zwei Dreier gleich zu Beginn des letzten Viertels durch das amerikanische Team ließen Zweifel aufkommen. Randle und Shakelfor, die beiden talentiertesten Spieler des Gegners, traten auf und das Spiel wurde enger (51:41). Dreier von Duarte und Kalinoski brachten den Ausgleich, und ein Konter von Perry stellte den Fünfzehn-Punkte-Vorsprung wieder her (66:51, 15. Minute). Es war noch viel zu spielen, aber Unicaja wusste, wie man seine Nerven und seinen Vorsprung verwaltet. Ein Dreier von James Webb drei Minuten vor Schluss läutete das Ende ein (71:57). Das Spiel konnte nur noch von Unicaja selbst verloren werden, aber das passierte nicht.