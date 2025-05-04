Unicaja besiegt Andorra und erreicht das Final Four

Juan Calderón Málaga Sonntag, 4. Mai 2025 Teilen

Unicaja ist da, wo es zu diesem Zeitpunkt der Saison sein wollte. Am Rande des Final Four der Basketball-Champions-League, das nächste Woche in Athen ausgetragen wird, zeigte die Mannschaft aus Málaga ihre Solidität und schlug ein unbequemes Team wie Morabanc Andorra (98-80) mit Solvenz und gutem Basketball. Die Mannschaft aus Málaga geht mit einem hervorragenden individuellen und kollektiven Gefühl in das große Champions-League-Spiel, denn ihre Schlüsselspieler verfügen über das Selbstvertrauen und die Sicherheit, die große Spiele erfordern. Osetkowski erzielte 17 Punkte, Díaz verteilte 9 Assists, Tyson Perez war eine physische Energieverschwendung und Tillie rundete eine gute Leistung ab. Eine Menge Namen, die um alles kämpfen.

Das Spiel begann nicht mit dem Tempo, das sich Unicaja gewünscht hätte, denn Andorra verteidigte gut und verhinderte mit Fouls, dass die Mannschaft aus Málaga in Führung gehen konnte. Die Punkte von Harding hielten die Gäste im Spiel, aber als der Topscorer der Liga Endesa auf die Bank musste, änderte sich alles. Tillie produzierte wie gewohnt mit Leichtigkeit, und Unicaja teilte den Ball perfekt auf, um immer einen Vorteil zu haben, ohne laufen zu müssen. Das Ergebnis war ein durchschlagender Teilerfolg. Am Ende des ersten Viertels war der Vorsprung von 11-13 auf 27-16 angewachsen. Dazwischen lagen hervorragende Minuten eines sehr konzentrierten Balcerowski, der das tat, was er am besten kann, ohne Fehler zu machen. Die Zuschauer erkannten seine Leistung an, als Kravish ihn ablöste.

Ohne Harding auf dem Feld konnte Andorra nur von der Freiwurflinie punkten, und so war es für die Mannschaft unmöglich, gegen einen immer besser spielenden und vor allem immer besser verteidigenden Unicaja zu bestehen. Der Vorsprung wuchs ständig, unterstützt durch Osetkowskis Erfolge von außen, Perrys Durchbrüche und ein viel schnelleres Spiel. Die Unicaja-Mannschaft hatte einige hervorragende Minuten mit blitzsauberen Angriffen mit nur einem Pass von Spielfeld zu Spielfeld. Die vorteilhafte Situation erlaubte es Ejim, nach mehrwöchiger Verletzungspause zurückzukehren, und Ibon Navarro, Osetkowski wieder auf die Dreierposition zu stellen, was die physische Reichweite des Teams erhöhte. Der Kalifornier beendete eine großartige erste Halbzeit für sein Team mit einem Dreier, seinem dritten in dieser Saison, womit das Spiel fast entschieden war (53:34).

Unicaja beendet erste Halbzeit mit einem Dreier

Die Jungs aus Andorra korrigierten ihre Probleme nicht, und das erste, was sie nach der Pause taten, war, den Ball zu verlieren. Unicaja hatte es bequem, denn Perry bestrafte die Passivität seiner Verteidiger. Harding und Evans sind, wenn sie gut drauf sind, gefährlich, aber sie können ihrem Team auch schaden. Die beiden Spieler der Gäste leisteten sich sechs Turnover, so dass Plaza beide aus dem Spiel nehmen musste. Das Spiel ging zu Gunsten der Mannschaft aus Málaga aus, die erneut gute Minuten von Tillie hatte (67:46). Kurioserweise hatte Andorra nach der Auswechslung der beiden Amerikaner seine besten Minuten mit dem Franzosen Goudou-Sinha (67-56) zum Ende des dritten Viertels.

Tyson Pérez' acht Punkte in Folge zu Beginn des Schlussakts stoppten die Reaktion Andorras, die Unicaja zu beunruhigen begann. Die Einnahmen begannen zu sinken, als die Gäste etwas mehr Erfolg von der Dreipunktelinie hatten, während Unicaja den Anschluss verlor. Vier Minuten vor Schluss kam Andorra bis auf acht Punkte heran (83:75), und auf der Tribüne ging ein Raunen durch die Reihen. Doch Unicaja ließ sich nicht beirren. Sie führten zwei Angriffe perfekt aus und Barreiro schloss sie mit Dreiern ab, um das Spiel zu entscheiden (92-78).