Diese Produkte haben Málaga im ersten Halbjahr 2025 zu einem Exportrekord verholfen

Málaga hat im ersten Halbjahr 2025 Waren im Wert von 1,686 Milliarden Euro exportiert, 2,3 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Laut dem monatlichen Außenhandelsbericht, der am vergangenen Montag vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Unternehmen veröffentlicht wurde, ist dies der höchste Exportwert in einem ersten Handelshalbjahr in der Provinz Málaga. Zu verdanken ist dies in erster Linie dem Primärsektor und der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Insbesondere Olivenöl, dessen Preis zwar gesunken ist, dessen Absatz im Ausland aber gesteigert werden konnte, sowie Investitionsgüter trugen zu der positiven Bilanzentwicklung bei.

1,194 Milliarden Euro beträgt der Handelsüberschuss Andalusiens in der ersten Jahreshälfte. Es ist die einzige autonome Region, die mehr ins Ausland verkauft als sie einführt.

Das Exportvolumen in Andalusien insgesamt ist mit 21,337 Milliarden Euro in den ersten sechs Monaten dieses Jahres identisch mit dem der ersten Hälfte des Haushaltsjahres 2024. Wie das andalusische Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und europäische Fonds hervorhebt, weist die Region jedoch eine positive Außenhandelsbilanz auf, exportiert mehr als sie importiert: Zwischen Januar und Juni kumulierte die Außenhandelsbilanz einen Überschuss von 1,194 Milliarden Euro. Dem steht das Defizit der beiden anderen Regionen unter den drei größten Exporteuren Spaniens, Katalonien und Madrid, gegenüber, die bis Juni ein Defizit von 7,063 bzw. 26,013 Milliarden Euro aufwiesen, wobei die katalanischen Exporte mehr als 51,100 Milliarden und die Madrider 26,576 Milliarden Euro betrugen.

Neben Málaga haben auch die andalusischen Provinzen Almería, Córdoba und Granada in der ersten Jahreshälfte Rekorde beim Auslandsumsatz erzielt. Cádiz steht jedoch an der Spitze des Exportwachstums mit einem Anstieg von 15,2 Prozent auf 4,349 Milliarden Euro, während Sevilla mit 4,429 Milliarden der regionale Spitzenreiter beim Auslandsumsatz ist, obwohl der Export dort im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,2 Prozent gesunken ist.

In Spanien insgesamt betrug der Auslandsumsatz in der ersten Jahreshälfte mehr als 197, 1 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Und das bei einem Handelsbilanzdefizit von mehr als 25 Milliarden Euro.

Führende ausländische Verkaufsprodukte

Bei den wichtigsten Produkten, die von der Region Andalusien vermarktet werden, steht Gemüse mit 2,653 Milliarden Euro an der Spitze, was einem Wachstum von 9,8 Prozent entspricht und 12,5 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, während Obst um 13,7 Prozent auf 2,399 Milliarden Euro zulegte und 11,2 Prozent des gesamten andalusischen Umsatzes im Ausland ausmacht. An dritter Stelle steht das Olivenöl, dessen Verkaufswert zwar aufgrund des Preisverfalls gegenüber dem Vorjahr um 19,1 Prozent auf 1,976 Milliarden Euro (9,3 Prozent der gesamten andalusischen Ausfuhren) zurückging, dessen Verkaufsmenge jedoch um 41 Prozent auf 445.000 Tonnen anstieg.

Was die Industrie betrifft, so ragt in Andalusien die Branche rund um Kupfer und Kupferprodukte mit einem Auslandsumsatz von 1,125 Milliarden Euro (5,3 Prozent des Gesamtumsatzes, nach einem Wachstum von 17,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) heraus.

843,7 Millionen Euro betragen die Auslandsverkäufe von Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren in der ersten Jahreshälfte. Sie machen die Hälfte aller Ausfuhren aus Málaga zwischen Januar und Juni aus.

Was geschieht derweil in Málaga? Die exportstärkste Branche ist die Nahrungsmittel-, Getränke- und Tabakindustrie mit 843,7 Millionen Euro zwischen Januar und Juni, was einem Rückgang von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, aber immer noch die Hälfte des gesamten Auslandsumsatzes in diesem Jahr ausmacht.

Der zweitstärkste Exportsektor der Provinz sind Investitionsgüter mit 228,5 Millionen Euro, was einem Anstieg von 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Er macht 13,5 Prozent der gesamten Auslandsverkäufe der Provinz in der ersten Jahreshälfte aus.

Diese Zahlen spiegeln nur zum Teil die Auswirkungen der US-Zölle wider: Seit Anfang April wird der Zoll von 10 Prozent erhoben. Aber erst Ende Juli führten die Verhandlungen mit der Trump-Administration dazu, dass Brüssel einen Zoll von 15 Prozent für alle Produkte akzeptierte. Für Andalusien ist Deutschland mit 2,512 Milliarden Euro (11,8 Prozent des Gesamtvolumens) der wichtigste Exportmarkt in diesem Jahr, gefolgt von Frankreich (1,947 Milliarden Euro, was 9,1 Prozent entspricht). Die Vereinigten Staaten sind der fünftgrößte internationale Kunde für andalusische Waren und mit 1,323 Milliarden Euro (6,2 Prozent des Gesamtvolumens) der größte außereuropäische Kunde.

Für Málaga machen die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten etwa 10 Prozent des gesamten Auslandsumsatzes aus. Es ist noch nicht bekannt, wie sich die Zölle auf das Volumen des internationalen Handels auswirken werden, obwohl der Unternehmerverband von Málaga (CEM), der von einem Umsatz in die USA von 300 Millionen Euro in diesem Jahr ausgeht, die Kosten der Zölle auf 45 Millionen Euro schätzt, eine Zahl, die vor allem in der Olivenölbranche zu spüren wäre.

Es ist auch ungewiss, ob Málaga nach vier Umsatzrekordjahren in Folge auch in diesem Jahr neue Rekorde im Ausland erzielen wird: Im Jahr der Pandemie wurden Exporte im Wert von 2,264 Milliarden Euro realisiert, 2024 waren es bereits 3,272 Milliarden.