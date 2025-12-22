«Der Dicke» schüttet in Spanien Rekordsumme aus

DPA Madrid Montag, 22. Dezember 2025 Teilen

Wenn im Madrider Opernhaus stundenlang Zahlen gesungen werden, geht es für Millionen Spanier um Hoffnung, Tradition – und um sehr viel Geld.

Zwei Tage vor Heiligabend schüttet die spanische Weihnachtslotterie Gewinne in Rekordhöhe aus. Insgesamt werden mehr als 2,77 Milliarden Euro verteilt – rund 70 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Ziehung beginnt am Montag um 9.00 Uhr. Die vor mehr als 200 Jahren gegründete Lotterie gilt als die älteste der Welt und wird wegen der Gesamtsumme auch als größte Tombola bezeichnet.

Der Hauptgewinn, genannt «El Gordo» (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird in diesem Jahr 198 Mal ausgezahlt - fünfmal mehr als 2024 - da jede der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wird. Man kann ein ganzes Los für 200 Euro kaufen oder sich - wie viele Spanier - mit Zehntellosen für jeweils 20 Euro begnügen.

Die ausgeschütteten Gewinne entsprechen 70 Prozent der Verkaufseinnahmen. Diese sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und liegen inzwischen bei knapp vier Milliarden Euro. Pro Kopf gaben die Spanier in diesem Jahr im Schnitt 76,08 Euro aus – das sind 2,20 Euro mehr als im Vorjahr.

Die Ziehung findet im Madrider Opernhaus Teatro Real statt. Da auch viele kleinere Preise ausgelost werden, dauert die Zeremonie in der Regel vier bis fünf Stunden. So lange sitzt auch ein Millionenpublikum vor Ort sowie live vor den TV-Schirmen und blickt gebannt auf die Bühne. Die Zahlen werden immer von Schülern des Madrider Internats San Ildefonso singend vorgetragen.