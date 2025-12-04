Torrox rüstet sich für seine berühmte „Fiesta de las Migas»

SDA Torrox Donnerstag, 4. Dezember 2025 Teilen

Das Flamencokleidungsmodell, Ballettlehrerin und Moderatorin bei Canal Sur Televisión, Eva Ruiz, wird die 44. Ausgabe der Fiesta de las Migas de Torrox, die am Sonntag, 21. Dezember, stattfindet, ankündigen. Das Plakat wurde von Daniel Escobar für den gastronomischen, festlichen und touristischen Tag entworfen, an dem der Sänger Javier Ojeda, Frontmann von Danza Invisible, das Hauptkonzert geben wird. Dies gaben der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina, und der Stadtrat für Feste und Volkstraditionen, Salvador Escudero, bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Bar Drake auf der Plaza de la Constitución bekannt. Auf dem Fest der Migas werden neben vielen anderen Aktivitäten auch die Chöre und Tanzgruppen der Gemeinde auftreten, es wird eine Weihnachts-Zambomba mit der Gruppe Candela geben und einen „Super-Tardeo».

Medina erklärte, dass „die Fiesta de las Migas die wichtigste gastronomische Messe Spaniens ist» und lud Anwohner und Besucher ein, am Sonntag vor Heiligabend in die Altstadt von Torrox zu kommen, um „kostenlos Migas, Arriera-Salat und Wein aus der Region im Llano de la Almazara zu genießen und zu probieren». Der Bürgermeister betonte, dass die Veranstaltung Aktivitäten für alle Altersgruppen bieten wird, mit bekannten Künstlern und Persönlichkeiten wie der Moderatorin Eva Ruiz und dem Sänger Javier Ojeda, der traditionellen Zambomba torroxeña oder dem „Super tardeo» für junge Leute.

Escudero erklärte seinerseits, dass „wir seit nunmehr 44 Jahren ein Fest feiern, das jedes Jahr beliebter und bekannter in der Welt wird», was durch den Erfolg der Teilnahme am Plakatwettbewerb bestätigt wird, an dem Künstler aus verschiedenen Teilen Spaniens und sogar aus Frankreich und Italien teilgenommen haben.

Was den Ablauf des Programms der 44. Fiesta de las Migas betrifft, so beginnt diese am Sonntag, 21. Dezember, um 11 Uhr auf der Plaza de la Constitución mit den Auftritten verschiedener Chöre der Gemeinde und der Gruppe Coros y Danzas de Torrox. Anschließend werden die Preise des II. Wettbewerbs „Cuentos de Navidad» (Weihnachtsgeschichten) für Schüler verliehen, und der Stadtrat für Feste, Salvador Escudero, sowie der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina, werden das Wort ergreifen. Die Festrede von Eva Ruiz leitet über zum traditionellen Muschelhornsignal der Einwohnerin von Torrox, Angelita Villena, mit dem das Fest offiziell eröffnet wird

Gegen 13 Uhr machen sich die Stadträte und Gäste zu Fuß auf den Weg zum Llano de la Almazara, wo kostenlos Migas mit Arriera-Salat und Wein aus der Region verteilt werden, begleitet von der Verdiales-Gruppe Coto Tres Hermanas im Almogía-Stil. Auf derselben Esplanade wird die Torroxer Blaskapelle The Crumbs für Unterhaltung sorgen.

Parallel dazu findet ab 13.15 Uhr auf der Plaza de la Constitución der Auftritt der Gruppe Candela mit ihrer Weihnachts-Zambomba statt. Danach, gegen 16 Uhr, folgt das große Konzert von Javier Ojeda. Für den „Super-Nachmittag» sorgen die DJs Vicman Romero & Mike Sildavia ab 18 Uhr. Das Fest endet um 21 Uhr mit einem Feuerwerk.