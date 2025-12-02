Torrox präsentiert sein Programm für Weihnachten mit rund zwanzig Aktivitäten

SDA Torrox Dienstag, 2. Dezember 2025 Teilen

Nach der Einschaltung der künstlerischen Beleuchtung am 14. November und vor der Krippenroute in diesem Monat hat die Stadtverwaltung von Torrox as Programm „Weihnachten im besten Klima Europas» vorgestellt. Der Bürgermeister Óscar Medina betonte in Begleitung des Stadtrats für Feste und Volkstraditionen, Salvador Escudero, und der Stadträtin für Präsidentschaft, Mari Ángeles España, dass das Programm zwischen dem 4. Dezember und dem 5. Januar 2026, dem Datum der Dreikönigsparade, etwa zwanzig Aktivitäten in der gesamten Gemeinde umfasst.

„Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder mit Bürgern, Vereinen und Gruppen zusammengetan, damit unsere beliebtesten Traditionen wie nie zuvor glänzen können», erklärte Medina. Das Programm umfasst am Sonntag, 21. Dezember, die „Fiesta de las Migas de Torrox», die als Veranstaltung von nationalem touristischem Interesse in Andalusien und der Provinz Málaga gilt und bereits zum 43. Mal stattfindet.

Der Bürgermeister von Torrox dankte „der ganzen Stadt» für sein Engagement und erklärte, dass das Programm „typische Aktivitäten wie Zambombas, Weihnachtskonzerte der den Umzug der Heiligen Drei Könige umfasst und eines der drei wichtigsten Ereignisse unserer Gemeinde beinhaltet, nämlich das Fest der Migas de Torrox». Medina fügte hinzu, dass „es mehr als 20 Aktivitäten für alle Altersgruppen gibt, von Aktivitäten für die Kleinsten bis hin zu kulturellen Veranstaltungen, damit alle mit Familie oder Freunden ein vielfältiges Angebot genießen können».

Er erinnerte auch an die Installation von mehr als einer Million LED-Lichtern in allen Ecken des Gemeindegebiets, damit „das Weihnachtslicht unsere Herzen erleuchtet«. Der Stadtrat für Feste und Volkstraditionen wies darauf hin, dass „wir dieses Jahr Weihnachten groß feiern, mit Aktivitäten, die sich über den gesamten Monat Dezember und Anfang Januar erstrecken, mit dem Umzug der Heiligen Drei Könige, die nach dem Erfolg im letzten Jahr wieder auf 15.30 Uhr vorverlegt wurde. Escudero dankte ebenfalls den lokalen Vereinen und Gruppen für ihr Engagement und hob aus dem Programm die verschiedenen Zambombas, die großen Feste, die auf der Plaza de la Constitución und der Strandpromenade von El Morche stattfinden werden, das Programm des Teatro Villa de Torrox und das traditionelle Fest der Migas hervor.

Weihnachtsmarkt vom 5. bis 8. Dezember

Das Programm beginnt am Donnerstag, 4. Dezember, mit der Feier zur Beleuchtung des Weihnachtsbaums in der Venta Espinosa in El Morche ab 18 Uhr, die vom Frauenverband von La Carraca organisiert wird. Zwischen dem 5. und 8. Dezember findet außerdem der Weihnachtsmarkt 2025 statt, der auf der Avenida Esperanto neben dem Taxistand von Torrox Costa stattfindet.

Am Samstag, dem 6. Dezember, um 18 Uhr, wird der Sänger Álvaro Díaz, Gewinner der Fernsehsendung „Se llama copla», im Teatro Municipal Villa de Torrox auftreten, wobei bereits jetzt ausverkauft ist und keine Eintrittskarten mehr verfügbar sind.

Genau dieses Theater wird in der ersten Dezemberwoche zwei weitere Vorstellungen zeigen. Es handelt sich um „Bailaor@‟ von Manuel Liñán am Freitag, 5. Dezember, um 20 Uhr, und das Kinderstück „Super Raritos‟ von La Carpa Teatro am Sonntag, 7. Dezember, um 12 Uhr. Auch für die Kleinsten gibt es am Donnerstag, 11. Dezember, eine Veranstaltung mit dem Märchenerzähler „Solfami. Una Navidad revoltosa» in der Zentralbibliothek von Torrox Costa um 17.30 Uhr

Ebenfalls im Theater gibt es eine Vorstellung des Komikers José Luis Calero mit „Humorista de guardia« am Freitag, 12. Dezember, um 21 Uhr. Einen Tag später kommt „El fantasma de la ópera« von La Máscara Producciones um 20.30 Uhr. Am Sonntag, 14. Dezember, wird die Hommage „Las Guerreras K-Pop» in einem Konzert aufgeführt. In diesem Fall gibt es zwei Vorstellungen, um 17 Uhr und um 19 Uhr.

Im Rahmen des Weihnachtsprogramms in Torrox findet am Mittwoch, dem 17. Dezember, um 17 Uhr die Weihnachtsfeier „Zambomba» der Peña Flamenca La Bodega auf der Plaza Picasso statt. Am Freitag, dem 19. Dezember, veranstaltet die Academia de Coros y Danzas L&L im Teatro Villa de Torrox ihre Weihnachtsfeier, deren Uhrzeit in Kürze bekannt gegeben wird.

Fiesta de las Migas am 21. Dezember

Einer der Höhepunkte des Programms ist am Sonntag, 21. Dezember, der Tag der Fiesta de las Migas. Das Plakat, die Gewinnerweine, die Person, die die Festrede halten wird, und die wichtigsten Darbietungen werden am Mittwoch, 3. Dezember, ab 18 Uhr in der Bar Dukes auf der Plaza de la Constitución bekannt gegeben. Am Tag zuvor, dem Samstag, 20. Dezember, ist außerdem das XVI. Festival de Patinaje Villa de Torrox geplant, das ebenfalls Weihnachten gewidmet ist.

Das Programm wird den ganzen Montag, 22. Dezember, über mit einem Weihnachtstreffen fortgesetzt, das den älteren Menschen von Torrox gewidmet ist und vom Chor Las Nieves organisiert wird.

Weinachtsfeier mit Krippenspiel und Musik am 26. Dezember

Ein weiteres Highlight ist die große Weihnachtsfeier am 26. Dezember auf dem gleichen Platz ab 16 Uhr mit der lebenden Krippe der Frauenvereinigung Almedina. Es treten auf: der Chor La Biznaga des Zentrums für aktive Teilnahme (CPA) von Torrox, der Chor Aires del Faro, der Chor Las Nieves, die Akademie für Chöre und Tänze L&L sowie Schüler des Nadia Fitness Dance Studio auftreten. Darüber hinaus gibt es Aktivitäten für Kinder mit Hüpfburgen, Bastelworkshop, Schminken, Briefannahme für die Heiligen Drei Könige und Fotos mit dem königlichen Postboten. Für weihnachtliche Stimmung sorgt eine Schneekanone.

Am Samstag, 27. Dezember, findet um 11 Uhr im Interpretationszentrum des Leuchtturms von Torrox Costa ein Familienworkshop zum Thema Hieroglyphen statt (vorherige Anmeldung erforderlich). Am Sonntag, 28. Dezember, gibt es ein Weihnachtskonzert der Musikschule von Torrox, mit Auftritten der Schule selbst und der Band, der Formation Tecla y Bordón und der Gruppe Raíces. Es findet um 17 Uhr im Stadttheater Villa de Torrox statt.

Im Jahr 2026, gibt es einen Familien-Escape-Room am Samstag, 3. Januar, im Interpretationszentrum Interpretación del Faro de Torrox Costa um 11 Uhr, für das ebenfalls eine vorherige Anmeldung erforderlich ist. Am selben Tag, ab 16 Uhr findet auf der Strandpromenade on El Morche, Neujahrsparty statt in Zusammenarbeit mit der Asociación Mujeres Virgen del Carmen. Actuarán el Coro Asociación de Mujeres Almedina de Torrox; Coro Agua Salá de El Morche; Academia de Coros y Danzas L& und Nadia Fitness Danc Studio.

Es gibt auch Aktivitäten für Kinder mit Hüpfburgen, Bastelworkshops, Schminken, Briefannahme für die Heiligen Drei Könige und Fotos mit dem königlichen Postboten. Auch in diesem Fall wird die weihnachtliche Atmosphäre mit einer Schneekanone nicht fehlen.

Parallel dazu findet ebenfalls am Samstag, 3. Januar, die Weihnachtsfeier der Bruderschaft Nuestra Señora de la Encarnación statt. Sie beginnt um 17 Uhr auf der Plaza de San Roque in Torrox mit der Zambomba Candela.

Dreikönigsumzug am 5. Januar

Am Montag, 5. Januar, findet schließlich ab 11 Uhr der morgendliche Besuch der Heiligen Drei Könige an verschiedenen Orten der Gemeinde Torrox statt, mit Start an der Plaza de la Constitución. Der Umzug beginnt um 15.30 Uhr am Llano de Los Frailes, führt durch El Morche und Torrox und endet wieder an derselben Plaza. Die vollständigen Informationen zum gesamten Weihnachtsprogramm finden Sie auf dem Telegram-Kanal @iTorrox und in den offiziellen sozialen Netzwerken der Stadtverwaltung. Sie können sie auch

