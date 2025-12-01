Sur Deutsche

Mitglieder der Deutschsprachigen Nachbarschaftshilfe auf dem Sommerfest im Juni.
Deutschsprachige Nachbarschaftshilfe Costa del Sol veranstaltet Nikolaus-Treffen in Marbella

Veranstaltung findet ab 16Uhr im Restaurant Lifepoint statt

Montag, 1. Dezember 2025

Die Deutschsprachige Nachbarschaftshilfe Costa del Sol (DNCS) lädt am Dienstag, 2. Dezember, um 16 Uhr in Renates Lifepoint Marbella. Dort ist es warm, es gibt Heizung, doch es wird empfohlen, eine Jacke mitzunehmen, um es wirklich kuschelig zu haben.

Die Gäste erwartet ein vorweihnachtliches Miteinander mit Glühwein (als Geschenk vom DNCS), Wichteln (bitte bringt ein Geschenk im Wert von bis zu 5 € mit), lustigen Weihnachtsspielen, eine wundervolle, herzliche Atmosphäre mit lieben Menschen, Weihnachtskekse (wer mag, bringt gerne etwas für den Tisch mit) sowie einer winterlichen Suppe (bitte unbedingt vorher dafür anmelden).

Das Lifepoint befindet sich in der Urb. Coto Correa 2.

