Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Abalos und Kolko im Kongress. EP
Gerichtsentscheidung

Spaniens Ex-Verkehrsminister Abalos und Koldo García müssen in Untersuchugshaft

Dem Ex-Minister drohen bis zu 24 Jahre Haft – es geht um Maskenkäufe während der Corona-Pandemie

DPA

Madrid

Freitag, 28. November 2025

Gegen Spaniens früheren Verkehrsminister José Luis Ábalos hat der Oberster Gerichtshof in Rahmen eines Strafverfahrens wegen Korruptionsvorwürfen Untersuchungshaft angeordnet. Auch der frühere Berater des sozialistischen Politikers, Koldo García, muss in U-Haft, wie die Justiz weiter mitteilte. In beiden Fällen bestehe Fluchtgefahr, hieß es zu Begründung. Die Gerichtsentscheidung ist ein weiterer Rückschlag für die linke Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez, die wegen verschiedener Korruptionsaffären unter Druck steht. 

Die Anklage wirft Ábalos und seinem Ex-Berater Korruption im Zusammenhang mit dem Kauf von Schutzmasken während der Corona-Pandemie vor. Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu 24 Jahre Haft für Ábalos, der früher auch das Amt des Geschäftsführers der sozialistischen Regierungspartei PSOE innehatte. Sein Nachfolger in dem Amt, Santos Cerdán, war erst vergangene Woche nach mehr als fünf Monaten Untersuchungshaft entlassen worden. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen des Vorwurfs, dass Bauaufträge gegen verdeckte Zahlungen an bestimmte Unternehmen vergeben worden seien.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Steinmeier in Spanien: EU muss «zukunftsfest» gemacht werden
  2. 2 Champions League: Real Madrid gewinnt gegen Olympiakos Piräus (3:1)
  3. 3 Steinmeier zu dreitägigem Staatsbesuch in Spanien
  4. 4 «Gondola» und «Roter Sterne überm Feld» heute beim Deutschen Filmfestival von Málaga
  5. 5 Trotz Mangels an Beweisen
  6. 6 Die japanischen Käsekuchen, die jetzt in Málaga in aller Munde sind
  7. 7 Messager und Boltansky öffnen ihr Familienalbum in ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung in Málaga
  8. 8 Museo Ruso teilt sich Tabacalera-Gebäude in Málaga mit dem neuem Ausstellungsbereich MEET
  9. 9 UN-Bericht: Kürzungen bei HIV-Mitteln wirken «verheerend»
  10. 10 Ob das alles gut geht...

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Spaniens Ex-Verkehrsminister Abalos und Koldo García müssen in Untersuchugshaft

Spaniens Ex-Verkehrsminister Abalos und Koldo García müssen in Untersuchugshaft