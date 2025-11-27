Messager und Boltansky öffnen ihr Familienalbum in ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung in Málaga

PACO GRIÑÁN MÁLAGA. Donnerstag, 27. November 2025 Teilen

Gleich zu Beginn des Rundgangs muss man um einige Schuhe herumgehen, die in einem Kreis auf dem Boden liegen. Es sind gebrauchte Schuhe, die den Künstlern gehören: Christian Boltanski (Paris, 1944-2021) und Anette Messager (Berck, 1943). Ihre Schuhe sind kleiner und stehen in seinen, manchmal auch in umgekehrter Richtung. Die Installation spricht für sich selbst. Ein ganzes Leben lang sind sie gemeinsam gegangen, um sich schließlich in einer Ausstellung zu zweit wiederzufinden. Das Werk trägt, wie könnte es anders sein, den Titel 'Ensemble AM-CB', (2022) und ist die visuellste Metapher für die parallelen Karrieren dieses renommierten Paares der französischen und internationalen Kunstszene, das sich in den 1970er Jahren kennenlernte, aber die Unabhängigkeit ihrer jeweiligen Diskurse bewahren wollte. Nie zuvor hatten sie eine gemeinsame Ausstellung, in der sie ihre parallelen Laufbahnen Revue passieren ließen, und nun tun sie dies zum ersten Mal im Centre Pompidou Málaga. Hier präsentierte Messager am vergangenen Donnerstag ihr ganz persönliches Familienalbum der Öffentlichkeit, da ihre individuellen Produktionen von gemeinsamen Erfahrungen und Erinnerungen inspiriert sind.

«Es ist das erste Mal, dass ich diese gemeinsame Ausstellung mit beiden Werken akzeptiere. Das ist etwas, das ich seit den 70er Jahren immer getrennt halten wollte, weil es kompliziert und schwer war, eine Künstlerin zu sein, und man immer als die Freundin des Künstlers angesehen wurde», erklärte Annette Messager und behielt dabei ihre Rebellion gegen diese im letzten Jahrhundert vorherrschende Denkweise bei, die die «Mutterschaft» als «einzige» Aufgabe der Frau ansah.

Hommage

«Ich war nie damit einverstanden und wollte etwas für mich selbst tun, deshalb hielt ich es für angebracht, getrennt zu arbeiten», fügte die Künstlerin hinzu, die dieser ersten großen gemeinsamen Ausstellung mit dem Titel 'AM CB. Annette Messager und Christian Boltanski' als Hommage an ihren 2021 verstorbenen Ehemann zugestimmt hat. Denn auch wenn ihre jeweiligen Ausstellungen immer einzeln und getrennt stattfanden, sah es hinter verschlossenen Türen ganz anders aus.

«Wir sprachen viel über Kunst, nicht über unsere Werke, sondern über Kunst allgemein, weil sie unser Leben war», schloss Messager, die ihr Werk nicht gerne erklärt und es vorzieht, den Betrachter einzuladen, es sich anzusehen. «Wenn mich ein Kritiker nach meinem Werk fragt, erfinde ich etwas, weil ich sehr intuitiv bin und wenn ich zu viel darüber nachdenken würde, würde es seinen Sinn und Zweck verlieren», erklärte die französische Künstlerin, die in dieser Art Familienalbum zeigt, wie sich die Produktion beider gegenseitig befruchtete und sogar herausforderte. So stehen Annettes erste Zeichnungen den Fotografien von Christian aus den 70er Jahren gegenüber, einem Medium, das beide zu hybriden und multidisziplinären Werken weiterentwickeln, die sich der Installation annähern und sogar die Grenzen zur Skulptur ausloten.

Die rund dreißig ausgestellten Werke umfassen auch Ölgemälde, Zeichnungen, Kohlezeichnungen, Werke mit Stahl, Glas, Stoffen, Plüschtieren, Dokumenten, Netzen, Schuhe ... «Sie erforschten die gleichen Medien und Mittel, fotografierten sich gegenseitig und waren Lebenspartner, gingen jedoch getrennte Wege, um unabhängig voneinander die Kunst zu revolutionieren», erklärte die Kuratorin der Ausstellung, Annalisa Rimmaudo, die hervorhob, dass ihre Werke «nie zuvor» in dieser Form ausgestellt worden seien, weshalb die Ausstellung in Málaga einen «beispiellosen Dialog» zwischen den beiden Künstlern darstelle, die ihre besonderen «fiktiven Autobiografien» mit Werken präsentieren, die durch «eine neue Kunstform, den sentimentalen Konzeptualismus», Emotionen wecken.

Tatsächlich sprechen die von den persönlichen Erfahrungen der Künstler ausgehenden auf Speeren aufgespießten Stoffpuppen von Messager oder die Vitrinen mit Fotos und Dokumenten von Boltanski den Betrachter direkt an, obwohl das, was sie zeigen, zwischen Fiktion und Kunst angesiedelt ist.

Neben Messager und der Kuratorin nahmen an der Präsentation der Ausstellung, die bis zum 6. April im Centre Pompidou Málaga auf dem Hafengelände Muelle Uno in Málaga zu sehen ist, auch Kulturstadträtin Mariana Pineda, der Direktor der Museumsagentur Luis Lafuente, Vertreter der Fundación La Caixa sowie Xavier Rey, Direktor des Musée National d'Art Moderne (MNAM) Centre Pompidou, der sich über die 1,7 Millionen Besucher freute, die das Museum in Málaga seit seiner Gründung verzeichnet hat, teil.