Szene aus «Sonne und Beton». Constantin Filmverlehr
Deutsches Filmfestival, zweiter Tag

«Ungeduld des Herzens» und «Sonne und Beton» heute beim Deutschen Filmfestival von Málaga

Im Kino Albéniz finden die Vorführungen um 18.45 und 21 Uhr statt - weitere konstenlose Sondervostellung um 19 Uhr im Rathaus von Mijas

SDA

Málaga

Mittwoch, 26. November 2025

Nachdem am gestrigen Dienstag die von SUR deutsche Ausgabe gemeinsam mit dem Goethe-Institut Madrid, dem deutschen Konsulat in Málaga und mit Unterstützung des Vereins Amigos del Goethe-Institut veranstaltete 6. Deutsche Filmwoche mit dem Film «Zwei zu eins» im Kino Albéniz in Málaga begonnen hat, geht es am heutigen Mittwoch gleich weiter.

Im Kino Albéniz werden um 18.45 Uhr der Film «Ungeduld des Herzens» und um 21 Uhr der Film «Sonne und Beton» gezeigt.

Zusätzlich gibt es um 19 Uhr eine kostenlose Sondervorstellung des Films «Ungeduld des Herzens» im Plenarsaal des Rathauses von Mijas Pueblo (Avda. Virgen de la Peña 2).

Wut und Liebe – ein Missverständnis mit dramatischen Folgen bei der Deutschen Filmwoche in Málaga

Scherben, Dealer, Hundescheiße - das harte Leben von Jugendlichen in Berlin-Gropiusstadt

Informationen zu den Filmen und Links zum Kartenverkauf für die Vorführungen im Kino Albéniz finden Sie in oben stehenden Artikeln:

