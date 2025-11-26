«Ungeduld des Herzens» und «Sonne und Beton» heute beim Deutschen Filmfestival von Málaga

SDA Málaga Mittwoch, 26. November 2025 Teilen

Nachdem am gestrigen Dienstag die von SUR deutsche Ausgabe gemeinsam mit dem Goethe-Institut Madrid, dem deutschen Konsulat in Málaga und mit Unterstützung des Vereins Amigos del Goethe-Institut veranstaltete 6. Deutsche Filmwoche mit dem Film «Zwei zu eins» im Kino Albéniz in Málaga begonnen hat, geht es am heutigen Mittwoch gleich weiter.

Im Kino Albéniz werden um 18.45 Uhr der Film «Ungeduld des Herzens» und um 21 Uhr der Film «Sonne und Beton» gezeigt.

Zusätzlich gibt es um 19 Uhr eine kostenlose Sondervorstellung des Films «Ungeduld des Herzens» im Plenarsaal des Rathauses von Mijas Pueblo (Avda. Virgen de la Peña 2).

