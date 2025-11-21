Sur Deutsche

Uwe Scheele, Chefredakteur von Sur deutsche Ausgabe in der Radiosendung am Donnerstag. SUR
Deutsche Filmwoche

Chefredakteur von Sur deutsche Ausgabe hat im Deutschen Infomagazin die Deutsche Filmwoche von Málaga präsentiert

Uwe Scheele sprach mit Moderator Dietmar Förster über das Programm, die Sondervorstellungen und die Filme, die vom 25. bis 29. im Kino Albéniz gezeigt werden

Marbella/Málaga

Freitag, 21. November 2025

Uwe Scheele, Chefredakteur von Sur deutsche Ausgabe, hat am Donnerstag im Deutschen Infomagazin auf 107,6 FM bei Radio Televisión Marbella die 6. Woche des deutschen Films vorgestellt, die vom 25. bis 29. November im Cine Albéniz in Málaga veranstaltet wird. Im Gespräch mit Moderator Dietmar Förster ist er auch auf die kostenlosen Sondervorführungen in Mijas Pueblo und Torrox Costa und die Einbeziehung der Deuschen Schule Málaga eingegangen.

Nachhören können Sie die Sendung unter diesem Link.

Das Programm zur Deutschen Filmwoche finden Sie unter diesem Link.

