SUR deutsche Ausgabe schließt mit sofortiger Wirkung

SDA Freitag, 2. Januar 2026 Teilen

Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung und der verringerten Leserschaft hat die Unternehmensgruppe Vocento, die unter anderem Eigentümerin von Prensa Malagueña ist, beschlossen, Zeitung und Website von SUR deutsche Ausgabe mit sofortiger Wirkung einzustellen.

Wir verabschieden uns von unseren Lesern nach mehr als 21 Jahren an der Costa del Sol, an der nun keine deutschsprachige Print-Publikation mehr erscheint. Wir danken allen Lesern und Usern für ihre Treue.

Hasta la vista,

SUR deutsche Ausgabe