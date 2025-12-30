Start ins neue Jahr am Silvesternachmittag auf den Plätzen der Costa del Sol

Beatrice Lavalle Málaga Dienstag, 30. Dezember 2025 | Aktualisiert 18:53h. Teilen

Mit der Pandemie hat sich viel im Leben der Spanier verändert und dies macht sich auch bei den Neujahrsfesten deutlich bemerkbar. Die großen Megapartys, in denen sich Tausende von Besuchern, nach Bezahlen eines Pauschalpreises, bis zum Abwinken mit alkoholischen Getränken abfüllen konnten, gehören der Vergangenheit an. Und die öffentlichen Silvesterfeste, bei denen die Gemeinden neben der musikalischen Unterhaltung auch die Glückstrauben, Sidra und manchmal sogar Sekt spingen ließen, sind ebenfalls rar geworden. Die meisten Geminden verzichten inzwischen ganz auf die Ausrichtung der Silvesterfete, andere führen sie in kleinerem Format und am Nachmittag als sogenannten 'Tardeo' fort. Tardeos finden am 31. Dezember auf der Plaza Gloria Fuertes in Rincón de la Victoria ab 15.30 Uhr mit musikalischer Untermalung statt, während in Rincóns Stadtteil Benagalbón auf der Plaza de la Iglesia ab 23.30 Uhr ein Neujahrsfest mit DJ Javier Arquimbau geboten wird.

In Vélez-Málaga wird ab 16.30 Uhr eine 'Tardevieja' im Palquito Pub (C/Las Tiendas) mit Bands und DJs gefeiert.

In Benalmádena findet am 31. Dezember um 15 Uhr ein Fest auf der Plaza de las Tres Culturas (Benalmádena Pueblo) statt und ab 23.30 Uhr die Silvesterparty auf der Plaza de la Mezquita (Arroyo de la Miel) mitOrchester.

Auch in Torremolinos wird mit einer Tardevieja ab 14 Uhr auf der Plaza Costa del Sol das Jahr beschlossen.

In Málaga-Stadt steigt wie gewohnt die Neujahrsfete auf der Plaza de la Constitución. Von 21.30 bis 23.45 Uhr werden Glückstrauben verteilt, nach den Glockenschlägen steht Tanz mit der Band Señor Mirinda auf dem Programm.

Fuengirola hält ebenfalls an der Tradition der nächtlichen Partys fest und feiert ab 23 Uhr auf der Plaza de la Constitución mit Glückstrauben, Sidra und Musik.

Auch in Marbella wird ab 23 Uhr im Parque de la Represa noch ein richtiges Silvesterfest mit Glückstrauben und Konzerten veranstaltet.

In Estepona wird das neue Jahr ab 23 Uhr auf der Plaza del Reloj mit Orchestermusik und Feuerwerk empfangen.

Wie und wo auch immer: Wir wünschen allen Lesern einen guten Rutsch ins Jahr 2026.