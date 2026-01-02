Borussia Dortmund setzt Anfang Januar auf konzentrierte Arbeit in Marbella

Fabian Pakulat Marbella Freitag, 2. Januar 2026 Teilen

Borussia Dortmund setzt in der Winterpause der Saison 2025/26 auf bewährte Strukturen und zieht sich für ein einwöchiges Trainingslager an die Costa del Sol zurück. Vom 2. bis 8. Januar 2026 schlägt der BVB sein Quartier in Marbella auf, um sich unter optimalen äußeren Bedingungen gezielt auf die Rückrunde der Bundesliga vorzubereiten. Nach einer einjährigen Unterbrechung kehrt der Klub damit an einen Standort zurück, der in der Vergangenheit regelmäßig Teil der Dortmunder Wintervorbereitung war.

Die Mannschaft von Cheftrainer Niko Kovač nutzt das milde Klima und die hochwertigen Trainingsanlagen vor allem für intensive Arbeit auf dem Platz. Der Fokus liegt klar auf Trainingsqualität statt Ergebnisorientierung: Testspiele sind während des gesamten Aufenthalts nicht geplant. Damit trägt der Verein dem engen Terminplan Rechnung, denn bereits einen Tag nach der Rückkehr aus Spanien steht das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an.

Klare Trainingsschwerpunkte

In Marbella sind tägliche Einheiten, überwiegend in Doppelbelastung, vorgesehen. Inhaltlich stehen konditionelle Grundlagen, taktische Feinabstimmung sowie spielnahe Übungen im Vordergrund. Nach einer kräftezehrenden Hinrunde soll das Trainingslager nicht nur die körperliche Frische wiederherstellen, sondern auch Abläufe und Prinzipien für die zweite Saisonhälfte festigen. Insbesondere das Zusammenspiel zwischen den Mannschaftsteilen sowie das Umschaltverhalten zählen zu den Schwerpunkten der Trainingsarbeit.

Der bewusste Verzicht auf Freundschaftsspiele unterstreicht den Charakter des Aufenthalts als reine Arbeitsphase. Zusätzliche Wettkampfbelastungen sollen vermieden werden, um die Spieler optimal auf den Pflichtspielstart vorzubereiten. Dieser erfolgt am 9. Januar 2026 mit dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt.

Teilweise Nähe zu den Fans

Trotz der abgeschirmten Vorbereitung will der Verein die Nähe zu seinen Anhängern nicht vollständig aufgeben. Einzelne Trainingseinheiten sollen für Zuschauer zugänglich sein, sodass mitgereiste Fans als auch die Residenten an der Costa del Sol die Möglichkeit erhalten, Teile der Vorbereitung live zu verfolgen. Der Klub plant, rechtzeitig vor Beginn des Trainingslagers über konkrete Termine, Uhrzeiten und organisatorische Details zu informieren.

Für Borussia Dortmund bildet das Trainingslager den zentralen Baustein der Wintervorbereitung. Nach dem letzten Bundesligaspiel vor der Pause am 19. Dezember 2025 dient die Woche in Spanien dazu, die Mannschaft physisch wie taktisch auf die entscheidenden Monate der Saison einzustimmen. Der klare Fokus auf konzentrierte Trainingsarbeit soll sicherstellen, dass der BVB vom ersten Rückrundenspiel an konkurrenzfähig und stabil auftritt.