Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Szenenfoto © Constantin Film Verleih
Deutsche Filmwoche

Scherben, Dealer, Hundescheiße - das harte Leben von Jugendlichen in Berlin-Gropiusstadt

'Sonne und Beton' bei der deutschen Filmwoche in Málaga - vier Freunde zwischen Drogen, Gangs, Rap, Gewalt und Langeweile

Uwe Scheele

Málaga

Montag, 10. November 2025

Vom 25. bis 29. November organisiert SUR deutsche Ausgabe gemeinsam mit dem Goethe-Institut Madrid, dem deutschen Konsulat in Málaga und mit Unterstützung des Vereins Amigos del Goethe-Institut España die 6. Ausgabe der Deutschen Filmwoche in Málaga. Vorab stellen wir an dieser Stelle in loser Folge die neun Filme der diesjährigen Ausgabe im Cine Albéniz in Málaga vor, genaue Angaben zu Uhrzeiten und zum Kartenvorverkauf folgen.

Eigene Gesetze in Berln-Gropiusstadt

Berlin-Gropiusstadt im Rekordsommer 2003. In den Parks stinkt es nach Hundescheiße, überall Scherben, in den Ecken stehen Dealer. Wer hier lebt, ist Gangster oder Opfer. Lukas (Levy Rico Arcos), Gino (Rafael Luis Klein-Heßling) und Julius (Vincent Wiemer) sind solche Opfer. Kein Geld fürs Schwimmbad, kein Glück in der Liebe und nur Stress zu Hause. In der Hochhaussiedlung Gropiusstadt herrschen eigene Gesetze. Alternativen gibt es wenige, von den überforderten Eltern oder desillusionierten Lehrern ist auch nichts zu erwarten, vor allem keine Hilfe bei dem aktuell größten Problem.

Sonne und Beton

Regie: David Wnendt; Genre: Coming-of-Age, Jugenddrama; Darsteller: Levy Rico Arcos, Rafael Luis Klein-Heßling, Vincent Wiemer, Aaron Maldonado-Morales, Luvre47, Wael Alkhatib, Lucio101 u.a.; Länge: 119 Minuten

Als die Jungs im Park Gras kaufen wollen, geraten sie zwischen rivalisierende Dealer. Die verprügeln Lukas und wollen 500 Euro Schutzgeld. Wie soll Lukas das Geld auftreiben? Sein neuer Klassenkamerad Sanchez (Aaron Maldonado-Morales) hat eine Idee: Einfach in die Schule einbrechen, die neuen Computer aus dem Lager schleppen und verkaufen. Dann sind sie alle Geldsorgen los. Der Plan gelingt. Fast.

Jugendliche im sozialen Brennpunkt

Erfolgsregisseur David Wnendt schrieb gemeinsam mit Felix Lobrecht, von dem der gleichnamige Bestseller stammt, das Drehbuch, beweist dabei erneut sein Gespür für die Umsetzung von gesellschaftsrelevanten Themen und zeichnet ein eindrückliches Bild von Berlin-Neukölln als Brennpunkt sozialer Ungerechtigkeit. ‚Sonnen und Beton' ist kein schwerer Problemfilm, aber auch keine reine Komödie. Lustige und leichte Momente bilden den Kontrapunkt zu der rauen und oft brutalen Welt.

Szenenfotos © Constantin Film Verleih
Imagen principal - Szenenfotos
Imagen secundaria 1 - Szenenfotos
Imagen secundaria 2 - Szenenfotos

Der Film ist eine konsequent Jungs-fokussierte Erzählung. Die Mädchen sind für die Hauptfiguren ferne Sehnsuchtspunkte – begehrt und zugleich unerreichbar. Dies entspricht der Lebenswirklichkeit vieler 15-Jähriger. Im Film sind es nicht nur Mädchen, die fehlen, sondern Frauen überhaupt. Die Väter sind überfordert, verständnislos oder brutal. Die älteren Brüder machen alles nur noch schlimmer, und die Lehrer folgen nur ihren eigenen Vorurteilen.

Zurück ins Jahr 2003

‚Sonne und Beton' lässt das Jahr 2003 wie einen fernen Spiegel auferstehen: Michael Schumacher wird zum sechsten Mal Weltmeister, Lance Armstrong gewinnt die Tour de France, der Bundeskanzler heißt Gerhard Schröder. Es ist eine Welt, die von heute betrachtet seltsam weit weg und seltsam heil wirkt. Aus unserer Perspektive scheint da alles in Ordnung gewesen zu sein. Doch der Schein trügt – schon damals zeigen sich die Risse, die zu den heutigen Verwerfungen führen. Einer dieser Risse verläuft durch die Gropiusstadt. Hier liegen die Wurzeln für Probleme, die in den letzten Jahren in Deutschland immer schlimmer geworden sind.

Publicidad

Top 50
  1. 1 WM-Überraschung: Triathletin Tanja Neubert holt Bronze in Marbella
  2. 2 Herrliche Panoramablicke auf Torremolinos, Benalmádena und Málaga vom Aussichtspunkt Cañada del Lobo
  3. 3 Spanische Avocados wieder auf dem Vormarsch: Ernte steigt um 30 Prozent
  4. 4 Deutsch-marokkanische Hotel-Direktorin Yasmin Mesbah ist erfolgreiche Olivenöl-Produzentin in Andalusien
  5. 5 Flughafenbehörde Aena gibt grünes Licht für 90 Millionen Euro zur Erweiterung des Flughafens von Málaga
  6. 6 Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
  7. 7 Zivilcourage, Würde und Angst %u2013 wuchtige Liebesgeschichte in Zeiten der Barbarei bei der deutschen Filmwoche in Málaga
  8. 8 Internationales Jazz-Festival Málaga bietet vier kostenlose Konzerte lokaler Musiker
  9. 9 Das Orquidario Estepona veranstaltet Orchideenmesse
  10. 10 Neuer Hoteldirektor in Marbella lebt und arbeitet zwischen zwei Welten

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Scherben, Dealer, Hundescheiße - das harte Leben von Jugendlichen in Berlin-Gropiusstadt