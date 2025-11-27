Sur Deutsche

Szena aus dem Film «Goindola» Veit Helmer
Deutsches Filmfestival, dritter Tag

«Gondola» und «Roter Sterne überm Feld» heute beim Deutschen Filmfestival von Málaga

Die Vorführungen finden um 18.45 und 21 Uhr im Kino Albéniz statt

Málaga

Donnerstag, 27. November 2025

Nachdem am Dienstag und Mittwoch im Rahmen der von SUR deutsche Ausgabe gemeinsam mit dem Goethe-Institut Madrid, dem deutschen Konsulat in Málaga und mit Unterstützung des Vereins Amigos del Goethe-Institut veranstalteten 6. Deutsche Filmwoche bereits drei Filme gezeigt wurden, geht es am heutigen Donnerstag gleich weiter.

Im Kino Albéniz werden um 18.45 Uhr der Film «Gondola» und um 21 Uhr der Film «Rote Sterne überm Feld» gezeigt.

Die für 19 Uhr geplante Sondervorstellung des Films «In Liebe, eure Hilde» im Mehrzweckgebäude von Torrox Costa wurde aufgrund der Trauertage, die das Rathaus augrund der Todesfälle durch den Gasaustritt vom Dienstag ausgerufen hat, abgesagt und auf den 4. Dezember, ebenfalls 19 Uhr, verschoben worden. Das Mehrzweckgebäude von Torrox Costa befindet sich in der Avenida de Andalucía 7 am Kreisverkehr beim Aldi-Markt.

Informationen zu den beiden Filmen und Links zum Kartenverkauf für die Vorführungen im Kino Albéniz finden Sie in oben stehenden Artikeln.

Das Programm zur Deutschen Filmwoche finden Sie unter diesem Link.

