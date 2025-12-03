Weihnachtsmarkt von Torrox Costa wird rund dreißig Aussteller und Darbietungen bieten

SDA Torrox Mittwoch, 3. Dezember 2025 Teilen

Der internationale Weihnachtsmarkt von Torrox Costa wird etwa 30 Aussteller und über 20 Darbietungen bieten, sowie drei Stände mit vielfältiger Gastronomie, traditionellen Getränken dieser Jahreszeit und verschiedenen Sorten von Craft-Bier. Er findet vom Freitagnachmittag, dem 5. Dezember, bis zum Abend des Feiertagsmontags, dem 8. Dezember, statt.

Das Plakat wurde von der ersten stellvertretenden Bürgermeisterin von Rathaus von Torrox, Paula Moreno, zusammen mit der Stadträtin für Präsidentschaft, Mari Ángeles España, und dem Geschäftsführer des Unternehmens Birra & Art, José Miguel Macías, vorgestellt.

Der Markt, auf dem Artikel aller Art rund um die Weihnachtsfeiertage erworben werden können, beginnt am kommenden 5. Dezember um 18 Uhr mit einer Kindershow. Eine Stunde später findet die offizielle Eröffnung statt, die ab 20 Uhr den Weg für die ersten DJ-Sessions frei macht.

Von Samstag, dem 6. bis Montag, dem 8. Dezember ist der Markt von Mittag bis Mitternacht geöffnet und auf der Bühne treten Sänger und Bands verschiedener Stilrichtungen auf, zusätzlich zu den neuen DJ-Sessions.

Für die Kleinsten gibt es einen Kinderbereich mit Attraktionen und dem „Häuschen des Weihnachtsmanns», wo sie ein Andenken an den internationalen Weihnachtsmarkt von Torrox Costa mitnehmen können, der am Abend des Feiertags der Unbefleckten Empfängnis endet.

Auch die Vereinigung AC. Ayudamos a Torrox y El Morche von Szilvia Reiss, die regelmäßig Lebensmittel für arme Familien sammelt, wird mit einem Stand vertreten sein, an dem es Glühwein und tyisch deutsches Weihnachtsgebäck gibt.