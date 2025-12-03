Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Präsentation des Weihnachtsmarkts. Rathaus
Weihnachtsmarkt in Torrox

Weihnachtsmarkt von Torrox Costa wird rund dreißig Aussteller und Darbietungen bieten

Er findet vom 5. bis 8. Dezember in der Avenida Esperanto neben dem Taxistand statt

SDA

Torrox

Mittwoch, 3. Dezember 2025

Der internationale Weihnachtsmarkt von Torrox Costa wird etwa 30 Aussteller und über 20 Darbietungen bieten, sowie drei Stände mit vielfältiger Gastronomie, traditionellen Getränken dieser Jahreszeit und verschiedenen Sorten von Craft-Bier. Er findet vom Freitagnachmittag, dem 5. Dezember, bis zum Abend des Feiertagsmontags, dem 8. Dezember, statt.

Das Plakat wurde von der ersten stellvertretenden Bürgermeisterin von Rathaus von Torrox, Paula Moreno, zusammen mit der Stadträtin für Präsidentschaft, Mari Ángeles España, und dem Geschäftsführer des Unternehmens Birra & Art, José Miguel Macías, vorgestellt.

Der Markt, auf dem Artikel aller Art rund um die Weihnachtsfeiertage erworben werden können, beginnt am kommenden 5. Dezember um 18 Uhr mit einer Kindershow. Eine Stunde später findet die offizielle Eröffnung statt, die ab 20 Uhr den Weg für die ersten DJ-Sessions frei macht.

Von Samstag, dem 6. bis Montag, dem 8. Dezember ist der Markt von Mittag bis Mitternacht geöffnet und auf der Bühne treten Sänger und Bands verschiedener Stilrichtungen auf, zusätzlich zu den neuen DJ-Sessions.

Für die Kleinsten gibt es einen Kinderbereich mit Attraktionen und dem „Häuschen des Weihnachtsmanns», wo sie ein Andenken an den internationalen Weihnachtsmarkt von Torrox Costa mitnehmen können, der am Abend des Feiertags der Unbefleckten Empfängnis endet.

Auch die Vereinigung AC. Ayudamos a Torrox y El Morche von Szilvia Reiss, die regelmäßig Lebensmittel für arme Familien sammelt, wird mit einem Stand vertreten sein, an dem es Glühwein und tyisch deutsches Weihnachtsgebäck gibt.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Neue Müllgebühr: Gemeinden der Costa del Sol fürchten hohen politischen Preis
  2. 2 Überall in Spanien: die unsichtbare Armut, die uns umgibt
  3. 3 Video von Altkönig Juan Carlos verärgert Spaniens Königshaus
  4. 4 Deutschsprachige Nachbarschaftshilfe Costa del Sol veranstaltet Nikolaus-Treffen in Marbella
  5. 5 Die berühmte Bodega-Bar El Pimpi in Málaga - ein Stück Stadtgeschichte
  6. 6 Zehntausende fordern bei PP-Demo in Madrid den Rücktritt der spanischen Regierung
  7. 7 Spaniens Ex-Verkehrsminister Abalos und Koldo García müssen in Untersuchungshaft
  8. 8 Málaga wird zum Tor Europas: Flughafen als Lebensader einer neuen Arbeitswelt
  9. 9 «Vena» und «In Liebe, eure Hilde» heute beim Deutschen Filmfestival von Málaga
  10. 10 Vier Monate nach OP: Ter Stegen wieder im Barça-Teamtraining

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Weihnachtsmarkt von Torrox Costa wird rund dreißig Aussteller und Darbietungen bieten

Weihnachtsmarkt von Torrox Costa wird rund dreißig Aussteller und Darbietungen bieten