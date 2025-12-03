Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Die Spieler von Barcelona beim Feiern des Tors von Dani Olmo, AFP
Fußball

FC Barcelona siegt gegen Atletico trotz Lewandowski-Fehlschuss

Hansi Flick und der FC Barcelona bleiben Tabellenführer in Spanien. Zwei frühere Bundesliga-Profis sorgen in einer vorgezogenen Partie für Aufsehen

DPA

Barcelona

Mittwoch, 3. Dezember 2025

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben die Tabellenführung in der Primera División im Top-Duell mit Atlético Madrid trotz eines kläglichen Elfmeter-Fehlschusses von Robert Lewandowski verteidigt. Der spanische Meister bezwang in einer vorgezogenen Partie des 19. Spieltags die Mannschaft von Coach Diego Simeone mit 3:1 (1:1) und bleibt mit 37 Punkten weiter an der Spitze. Atletico ist Vierter.

Alex Baena schoss die Gäste vor 45.205 Zuschauern auf der Baustelle Camp Nou nach einem Konter per Außenrist in Führung (19. Minute). Der Brasilianer Raphina glich für die dominierenden Katalanen nur wenig später aus (26.). Lewandowski hatte dann nach einem Foul an Dani Olmo die große Chance auf das 2:1, doch der frühere Bayern-Star vergab vom Elfmeterpunkt kläglich (37.): Sein Versuch ging deutlich über das Atletico-Tor.

Der frühere Bundesligaprofi Olmo stand nach dem Seitenwechsel im Mittelpunkt. Der Ex-Leipziger war für das 2:1 verantwortlich (65.), verletzte sich dabei allerdings an der Schulter und musste ausgewechselt werden. Ferran Torres machte in der Nachspielzeit den fünften Liga-Sieg des FC Barcelona in Serie perfekt (90.+6).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Neue Müllgebühr: Gemeinden der Costa del Sol fürchten hohen politischen Preis
  2. 2 Überall in Spanien: die unsichtbare Armut, die uns umgibt
  3. 3 Video von Altkönig Juan Carlos verärgert Spaniens Königshaus
  4. 4 Deutschsprachige Nachbarschaftshilfe Costa del Sol veranstaltet Nikolaus-Treffen in Marbella
  5. 5 Die berühmte Bodega-Bar El Pimpi in Málaga - ein Stück Stadtgeschichte
  6. 6 Zehntausende fordern bei PP-Demo in Madrid den Rücktritt der spanischen Regierung
  7. 7 Spaniens Ex-Verkehrsminister Abalos und Koldo García müssen in Untersuchungshaft
  8. 8 Málaga wird zum Tor Europas: Flughafen als Lebensader einer neuen Arbeitswelt
  9. 9 «Vena» und «In Liebe, eure Hilde» heute beim Deutschen Filmfestival von Málaga
  10. 10 Vier Monate nach OP: Ter Stegen wieder im Barça-Teamtraining

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch FC Barcelona siegt gegen Atletico trotz Lewandowski-Fehlschuss

FC Barcelona siegt gegen Atletico trotz Lewandowski-Fehlschuss