Morgen beginnt Vorverkauf für den Caminito del Rey für Besuche vom 24. März bis zum 28. Juni 2026

Morgen, Donnerstag, ab 9.30 Uhr morgens, gehen die Eintrittskarten für den Besuch des Caminito del Rey zwischen dem 24. März und dem 28. Juni 2026 in den Verkauf, ein Zeitraum, der auch die Karwoche umfasst. Der Verkauf von fast 125.000 Eintrittskarten ist sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen und Agenturen möglich.

Der Vizepräsident der Provinzverwaltung für Infrastruktur und nachhaltige Raumplanung, Cristóbal Ortega, wies auf die große Nachfrage hin, die zu jeder Jahreszeit für einen Besuch des Caminito besteht, weshalb jedes Mal, wenn der Ticketverkauf beginnt, großes Interesse herrscht. Er wies darauf hin, dass beim letzten Verkauf innerhalb von nur 12 Stunden 68 % aller angebotenen Tickets verkauft wurden.

Der Caminito del Rey, so betonte er, sei in den zehn Jahren seit seiner Sanierung und Wiedereröffnung zu einem Symbol für Wandern und Aktivtourismus in Spanien geworden. In dieser Zeit hätten drei Millionen Menschen seine Stege überquert.

Ortega fügte hinzu, dass die Landschaft mit der neuen 100 Meter langen Hängebrücke, deren Bau bereits begonnen hat, noch attraktiver werden wird.

Schätzungen zufolge sind mehr als die Hälfte der Besucher des Caminito del Rey Ausländer. An zweiter Stelle folgen spanische Besucher außerhalb Andalusiens, die jeden vierten Besucher des Caminito del Rey ausmachen. Von den übrigen Besuchern stammen 6 % aus anderen Provinzen Andalusiens außerhalb Málagas, während 14 % der Gesamtbesucher aus Málaga selbst kommen.

Die Eintrittskarten können über die Website caminitodelrey.info erworben werden. Der allgemeine Eintrittspreis beträgt 10 Euro, wobei über die Plattform maximal zehn Eintrittskarten gekauft werden können. Die Eintrittskarte inklusive Führung kostet 18 Euro.Der Caminito del Rey weist darauf hin, dass Kinder unter 8 Jahren keinen Zugang zu dieser Anlage haben und dass Besucher unter 18 Jahren von einem Erwachsenen begleitet werden müssen.