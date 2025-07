Auf dem Königsweg durch die Schlucht

NICOLAS HOCK ARDALES. Dienstag, 1. April 2025 Compartir

Der Caminito del Rey bei Ardales ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen der Provinz Málaga und ganz Andalusiens. Der atemberaubende Wanderweg, der sich teilweilse in mehr als 100 Metern Höhe über dem Fluss Río Guadalhorce in Form eines an die Felsen gebauten Steges duch die Schlucht Desfiladero de los Gaitanes windet, zieht jedes Jahr Zehntausende von Besuchern an, die spektakuläre Aussichten genießen möchten.

Vor rund 25 Jahren galt der Caminto del Rey noch als einer der gefährlichsten Wanderwege der Welt. Eingerichtet wurde er von 1901 bis 1905 von den Arbeitern des unweit an dem kleinen Stausee El Chorro gelegenen Wasserkraftwerks, um den Transport von Material zwischen zwei Talsperren zu ermöglichen. Seinen Namen (dt.: Königsweg) erhielt er, nachdem der damalige spanische König Alfonso XIII. im Jahr 1921 eine Begehung des Weges unternommen hatte. Nur wenige Jahrzehnte wurde der Caminito del Rey von den Arbeitern der Wasserkraftwerke genutzt und instand gehalten, danach wurde er seinem Schicksal überlassen.

Der Weg verfiel deshalb mehr und mehr, der an die Felsen gebaute Steg verlor fast auf seinem gesamten Verlauf sein urprüngliches Geländer, der Boden bekam Löcher und teilweise brachen sogar ganze Abschnitte weg. Todesmutige Sportkletterer und leichtsinnige Jugendliche wagten sich dennoch auf den Königsweg, was zu zahlreichen Unfällen und auch zu mehreren Todesfällen führte, so dass die andalusische Landesregierung im Jahr 2001 die Zugänge durch Metallgitter versperren und die ersten Abschnitte wegsprengen ließ.

Vergrößern Der neue Steg wurde über den bruchhaften alten gebaut. N.H.

Nachdem mehrere Projekte zur Reparatur des alten Caminito del Rey im Sande verlaufen waren, kam es schließlich ganz anders: Von 2014 bis Anfang 2015 führten die andalusische Landesregierung und die Provinzverwaltung von Málaga eine umfassende Restaurierung an dem Weg durch, bei der die an die Felsen gebauten verfallenen Stege in ihrem Zustand belassen wurden und darüber neue sichere Stege mit hohen Geländern aus feinmaschigem Draht gebaut wurden, von denen man den alten Königsweg betrachten kann.

Der neue am 28. März 2015 eröffnete Caminito del Rey erstreckt sich über 7,7 Kilometer, wobei 4,8 Kilometer frei zugänglich sind und 2,9 Kilometer – durch zwei Kontrollhäuschen abgegrenzt – nur mit einer Eintrittskarte betreten werden dürfen. Auf dem letztgenannten Abschnitt befinden sich die insgesamt zwei an die Felsen gebauten Stege, die zusammen eine Gesamtlänge von 1,5 Kilometern einnehmen. Die Wanderung auf dem Caminito del Rey dauert je nach Tempo zwei bis vier Stunden und verläuft abwärts, da die vorgeschriebene Laufrichtung von Norden nach Süden ist.

Parkmöglichkeiten gibt es am nördlichen Eingang zum Königsweg an den dortigen Ausflugslokalen El Kiosko und El Mirador. Von dort aus geht es zunächst durch einen etwa 200 Meter langen Fußgängertunnel und danach eine gute halbe Stunde lang auf einem Waldweg zum ersten Kontrollhäuschen, wo die Eintrittskarten gecheckt werden und den Besuchern Schutzhelme ausgehändigt werden. Danach beginnt das Abenteuer, das dank der hohen Geländer an den Stegen allerdings ein sehr sicheres Abenteuer geworden ist. Gleich zu Beginn geht es auf einen längeren Steg, dann setzt sich der Königsweg ein Stück in Form eines Waldweges fort, bis es auf den zweiten an die Felsen gebauten Steg geht. Die Landschaft ändert sich auf jedem Abschnitt. Zuerst führt der Weg durch eine enge Schlucht, dann weitet er sich aus und gibt den Blick auf die gegenüberliegenden Bahngleise der 1865 eröffneten und durch 17 Tunnel führenden Zugstrecke Málaga-Córdoba frei, bevor er sich wieder durch eine Schlucht windet. Unterwegs sieht man Raubvögel und Bergziegen, eine imposante Bergkette mit dem in 1.181 Meter Höhe gelegenen Gipfel des Huma und ganz unten den Río Guadalhorce, der sich durch die Schlucht zieht.

Das Interessanteste ist aber der alte Königsweg, dessen Stege rund ein bis zwei Meter unter dem neuen verlaufen. Einerseits, weil er für die damalige Zeit eine Meisterleistung der Ingenieurstechnik darstellte, andererseits, weil man sich gut vorstellen kann, welchen Nervenkitzel diejenigen erlebten, die sich in den letzten Jahren vor seiner Sperrung auf den bereits brüchigen Weg gewagt hatten. Seinen Höhepunkt erlebt die Wanderung auf dem Caminito del Rey mit dem Überqueren einer Hängebrücke, bevor man am zweiten Kontrollhäuschen im Weiler El Chorro seinen Helm wieder abgeben muss.

Vergrößern Der Weg bietet atemberaubende Ausblicke auf die Schlucht. N.H.

Eintrittskarten für den Caminito del Rey können über die Webseite der Provinzverwaltung von Málaga (caminitodelrey.info) erworben werden. Es ist empfehlenswert, die Karten lange im Voraus zu bestellen, da der Königsweg vor allem im Sommer sowie an Wochenenden und Feiertagen schnell ausgebucht und aus Sicherheitsgründen der Einlass auf 1.100 Personen pro Tag beschränkt ist. Die Preise liegen bei 10 Euro für eine normale Eintrittskarte und 18 Euro für eine Eintrittskarte mit spanisch- oder englischsprachigem Führer. Am Endpunkt des Weges in dem Weiler El Chorro gibt es Stände, an denen sich die Wanderer mit Essen und Trinken stärken sowie Souvenirs kaufen können. Ferner warten dort Shuttle-Busse, mit denen man sich zum Preis von 2,50 Euro zum Ausgangspunkt der Tour zurückfahren lassen kann.

Anfahrt

Von Málaga aus fährt man mit dem Auto eine dreiviertel Stunde über die A-357 bis zu dem Ort Ardales, wo der Caminito del Rey bereits ausgeschildert ist. Dann geht es eine weitere Viertelstunde über die MA-5403 bis zum Eingang zum Caminito del Rey zwischen den Ausflugslokalen El Kiosko und El Mirador an der Nordseite des Staussees Embalse del Conde del Guadalhorce, wo es ausreichend Parkplätze gibt. Alternativ dazu kann man mit dem Zug von Málaga in 50 Minuten bis zu dem Weiler El Chorro am Endpunkt des Caminito del Rey fahren, von wo aus man mit einem der dortigen Shuttle-Busse zum Ausgangspunkt gelangt.

Die Begehung des Caminito del Rey erfodert keine besonderen körperlichen Voraussetzungen, obwohl Personen mit Herz- und Kreislaufproblemen oder Atemwegserkrankungen davon abzuraten ist. Für die Wanderung empfiehlt es sich, Trekking-Schuhe und bequeme, leichte und luftdurchlässige Kleidung zu tragen sowie Sonnenschutzmittel und ausreichend Wasser mitzunehmen. Das Rauchen und Feuermachen ist auf dem gesamten Weg wegen der Gefahr von Waldbränden verboten. Kinder unter acht Jahren haben keinen Zutritt, Minderjährige unter 18 Jahren dürfen den Caminito del Rey nur in Begleitung eines Erwachsenen betreten. .