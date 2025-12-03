Sondervorstellung in Torrox: «In Liebe, eure Hilde» am Donnerstag beim Deutschen Filmfestival von Málaga

SDA Torrox Mittwoch, 3. Dezember 2025 Teilen

Am Donnerstag, 4. Dezember, wird die am 27. November wegen der Todesopfer beim Gasaustritt von Torrox ausgefallene kostenlose Sondervorstellung der 6. Deutschen Filmwoche von Málaga wiederholt, die von SUR deutsche Ausgabe gemeinsam mit dem Goethe-Institut Madrid, dem deutschen Konsulat in Málaga und mit Unterstützung des Vereins Amigos del Goethe-Institut veranstaltetet wird.

Im Mehrzweckgebäude von Torrox Costa wird um 19 Uhr der Film «In Liebe, Eure Hilde» gezeigt.

Informationen zu dem Film finden Sie in dem oben stehenden Artikel. Das Mehrzweckgebäude von Torrox Costa befindet sich in der Avenida de Andalucía 7 am Kreisverkehr beim Aldi-Markt.