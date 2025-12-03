Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Szene aus dem Film «In Liebe, eure Hilde». Frederic Batier Pandora Film Produktion
Deutsche Filmwoche, Sondervostellung

Sondervorstellung in Torrox: «In Liebe, eure Hilde» am Donnerstag beim Deutschen Filmfestival von Málaga

Die Vorführung findet um 19 Uhr im Mehrzweckgebäude von Torrox Costa statt

SDA

Torrox

Mittwoch, 3. Dezember 2025

Am Donnerstag, 4. Dezember, wird die am 27. November wegen der Todesopfer beim Gasaustritt von Torrox ausgefallene kostenlose Sondervorstellung der 6. Deutschen Filmwoche von Málaga wiederholt, die von SUR deutsche Ausgabe gemeinsam mit dem Goethe-Institut Madrid, dem deutschen Konsulat in Málaga und mit Unterstützung des Vereins Amigos del Goethe-Institut veranstaltetet wird.

Im Mehrzweckgebäude von Torrox Costa wird um 19 Uhr der Film «In Liebe, Eure Hilde» gezeigt.

Informationen zu dem Film finden Sie in dem oben stehenden Artikel. Das Mehrzweckgebäude von Torrox Costa befindet sich in der Avenida de Andalucía 7 am Kreisverkehr beim Aldi-Markt.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Neue Müllgebühr: Gemeinden der Costa del Sol fürchten hohen politischen Preis
  2. 2 Überall in Spanien: die unsichtbare Armut, die uns umgibt
  3. 3 Video von Altkönig Juan Carlos verärgert Spaniens Königshaus
  4. 4 Deutschsprachige Nachbarschaftshilfe Costa del Sol veranstaltet Nikolaus-Treffen in Marbella
  5. 5 Die berühmte Bodega-Bar El Pimpi in Málaga - ein Stück Stadtgeschichte
  6. 6 Zehntausende fordern bei PP-Demo in Madrid den Rücktritt der spanischen Regierung
  7. 7 Spaniens Ex-Verkehrsminister Abalos und Koldo García müssen in Untersuchungshaft
  8. 8 Málaga wird zum Tor Europas: Flughafen als Lebensader einer neuen Arbeitswelt
  9. 9 «Vena» und «In Liebe, eure Hilde» heute beim Deutschen Filmfestival von Málaga
  10. 10 Vier Monate nach OP: Ter Stegen wieder im Barça-Teamtraining

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Sondervorstellung in Torrox: «In Liebe, eure Hilde» am Donnerstag beim Deutschen Filmfestival von Málaga

Sondervorstellung in Torrox: «In Liebe, eure Hilde» am Donnerstag beim Deutschen Filmfestival von Málaga