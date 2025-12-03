125 Jahre Gneisenau: FC Málaga gibt Deutschen 25 Prozent Rabatt bei Spiel gegen Zaragoza

SDA Málaga Mittwoch, 3. Dezember 2025 Teilen

Am 16. Dezember 1900 sank die Gneisenau, ein Schulschiff der deutschen Armee, vor der Küste Málagas. Die Einwohner Málagas eilten ihnen zu Hilfe und riskierten dabei ihr Leben. Nach diesem Ereignis festigte sich die außergewöhnliche Beziehung zwischen den Einwohnern Málagas und Deutschlands, die dank des Handels mit Wein und den traditionellen Rosinen aus Málaga bereits mehrere Jahrhunderte zurückreicht.

125 Jahre später möchte sich Málaga CF den geplanten Feierlichkeiten in der Stadt anschließen und widmet daher das Spiel gegen Real Zaragoza am 8. Dezember um 20:30 Uhr, dem 17. Spieltag der LALIGA HYPERMOTION, dieser heldenhaften Tat.

Aus diesem Grund wird Málaga CF in seinem Auswärtstrikot spielen. Das schwarze Trikot hat auf der Vorderseite einen von links nach rechts verlaufenden grünen und violetten Streifen, die Farben der Flagge der Stadt Málaga. Außerdem wird es als Sonderausgabe einen Siebdruck auf der Brust mit dem Slogan MUY HOSPITALARIA CIUDAD DE MÁLAGA (Die sehr gastfreundliche Stadt Málaga) tragen. Dieser Titel wurde der Hauptstadt der Costa del Sol für die Rettung der Gneisenau verliehen. Der Mannschaftskapitän wird eine spezielle Armbinde tragen, die für diesen Anlass vom renommierten Künstler José Luis Puche aus Málaga entworfen wurde, dem meisterhaften Schöpfer der Armbinden, die der MCF in den letzten drei Spielzeiten für die Gemeinden Málagas beigesteuert hat.

Außerdem werden Vertreter des deutschen Konsulats, des Deutschen Wirtschaftsforums Andalusien und Nachfahren der Einwohner Málagas, die die Besatzung gerettet haben, auf der Ehrentribüne Platz nehmen. Kinder der Deutschen Schule Málaga werden als Escort Kids das Team auf den Platz begleiten.Eine würdige Hommage an die mutigen und solidarischen Einwohner Málagas.

Verein lädt deutsche Gemeinschaft ein

Der Málaga CF lädt die deutsche Gemeinschaft ein, sich an der Ehrung der Schiffbrüchigen der Gneisenau zu beteiligen und hat Eintrittskarten mit 25 % Rabatt für Deutsche reserviert.

Wenn Sie dabei sein wollen teilnehmen wollen, schreiben Sie an info@dw-a.es, und Sie erhalten alle Informationen.