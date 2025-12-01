Sur Deutsche

Weihnachtsmarkt von Mijas Pueblo auf der Plaza de la Constitución eröffnet

Neun Stände mit Kunsthandwerk sorgen für weihnachtliche Stimmung

Montag, 1. Dezember 2025

Am Freitag hat der Weihnachtsmarkt auf der Plaza de la Constitución in Mijas Pueblo seine Pforten geöffnet. Insgesamt gibt es neun Stände von lokalen Händlern und Handwerkern, zu denen noch zwei Stände der Hilfsorganisationen Piache und AFA Mijas hinzukommen.

„Es werden alle Arten von Produkten verkauft, darunter Kunsthandwerk und Lebensmittel. Dazu haben wir lokale Kunsthandwerker und Händler gewonnen, die in diesen Tagen alles daran setzen werden, diesen Ort zu etwas ganz Besonderem zu machen«, erklärte Melisa Ceballos, Stadträtin für öffentliche Straßen.

