Aquarium der Mittelmeerfauna von Almuñécar wieder eröffnet

Jahrelang war das Aquarium von Almuñécar eine obligatorische Station bei Schulausflügen, ein Ort, an dem die Kinder langsam, mit der Nase fast an die Scheibe gepresst und mit weit aufgerissenen Augen herumliefen, um Fische zu entdecken, die sie nur von Fotos und Zeichnungen in Büchern kannten.

Nach langem Warten und viel stiller Arbeit ist dies nun wieder Wirklichkeit geworden, denn das Aquarium hat nach einer vierjährigen Restaurierung wieder seine Türten geöffnet.

Der Bürgermeister von Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, der Stadtrat für Nachhaltigkeit, Landwirtschaft, Parks und Gärten, Carlos Ferrón, der Rest des Regierungsteams und die Provinzbeauftragte für Landwirtschaft, Fischerei, Wasser und ländliche Entwicklung, Carmen Lidia Reyes, waren damit beauftragt, die Türen eines Ortes zu öffnen, der zu lange geschlossen war.

Das unter der Plaza de Kuwait gelegene Aquarium widmet sich auf mehr als 3 000 Quadratmetern der Meereswelt, wobei das Mittelmeer der Hauptdarsteller ist. Es wurde 2008 zum ersten Mal eröffnet, aber seit 2010 kam es immer wieder zu Schließungen, bis es schließlich im November 2021 seine Pforten schloss. Die Anlagen waren in einem sehr schlechten Zustand, mit Wasserlecks, beschädigten Fischtanks, geborstenen Tanks und nicht mehr funktionierenden Systemen. Es war unmöglich, sie offen zu halten.

Trotz der Schließung für die Öffentlichkeit wurde die Pflege der Meeresfauna täglich fortgesetzt. Das Aquarium beherbergte mehr als 300 Tiere, darunter Fische, Rochen, Seesterne, Seegurken und andere Mittelmeerarten.

Ab 2023 beschloss der Stadtrat, seine Sanierung in Angriff zu nehmen. Der Boden wurde angehoben, die Fischtanks wurden ersetzt, die Filtersysteme wurden erneuert, die Struktur wurde verstärkt und Materialien, die dort nie hätten sein dürfen, wurden ersetzt. «Es gab Eisenteile, die dem Salzwasser nicht standhalten konnten. Dinge, die mit der Zeit das Innere der Anlage zerfressen», erklärte Stadtrat Carlos Ferrón. «Wir mussten praktisch alles neu machen, es gab Tage, an denen man einen Schritt vor und zwei zurück ging», räumte Ferrón ein. «Man kratzte ein bisschen und schon tauchten mehr Probleme auf.»

Die Arbeiten zur Wiedereröffnung dieses Raums für die Öffentlichkeit waren weder einfach noch schnell. Die Investitionen belaufen sich auf mehr als 250.000 Euro, die aus städtischen Mitteln und einem Versicherungsbeitrag finanziert wurden, nachdem eines der großen Fischbecken vor Jahren kaputt gegangen war.

Aquarium von Almuñécar soll wieder Bildungsraum werden

Für Ruiz Joya bedeutet dieses Aquarium mehr Leben für den Handel, mehr Prestige für die Hotellerie und einen weiteren Grund für den Namen Almuñécar, auf der internationalen Landkarte zu glänzen, die keine Nebensaison kennt. «Aber für mich ist das Wichtigste, dass dieser Ort dazu dient, dass das Kind, das heute mit seinem Großvater an der Hand hierher kommt, Biologe werden will, unser Meer schützen will und versteht, dass das Mittelmeer unser größtes Erbe ist».

Damit das Aquarium nicht wieder geschlossen werden muss, muss ein System zur Wartung, Kontrolle und umfassenden Überwachung eingeführt werden, «und ich kann Ihnen schon jetzt sagen, dass wir im Rahmen des Programms zur Verbesserung des Aquariums mehr tun werden», so der Stadtrat.

Es soll nicht nur ein touristisches Zentrum sein, sondern auch ein Bildungs- und Informationszentrum, das Instituten, Universitäten und Forschungszentren offen steht, mit Projekten zur Wiederbesiedlung von Korallen und zur Auswilderung von Arten an der Küste. «Wir wollen, dass dieser Ort eine Seele hat», sagte Ferrón sichtlich bewegt.

Die Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit sind von Mittwoch bis Sonntag, außer an Feiertagen, von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro für Erwachsene von 13 bis 64 Jahren und 9 Euro für Kinder von 4 bis 12 Jahren. Für Schulklassen und Anwohner gibt es Sonderpreise.